Detenidas 25 personas en una operación internacional contra la difusión de imágenes de abuso infantil generadas por IA

viernes, febrero 28, 2025

Según anunció este viernes la agencia europea de coordinación policial Europol, los arrestos tuvieron lugar esta semana, pero se esperan más detenciones porque la operación sigue en curso y se ha podido identificar ya a unos 273 sospechosos

Tiempo de lectura: 3 minutos

La Haya (EFE).- Al menos 25 personas fueron arrestadas en un operativo internacional, que incluyó autoridades de España, Dinamarca, Australia y Reino Unido, contra un grupo que generaba imágenes de menores con inteligencia artificial (IA) y las distribuía a través de una plataforma que permitía ver el material de abuso infantil a cambio de un pago simbólico.

Según anunció este viernes la agencia europea de coordinación policial Europol, los arrestos tuvieron lugar esta semana, pero se esperan más detenciones porque la operación sigue en curso y se ha podido identificar ya a unos 273 sospechosos.

Un pago simbólico para acceder a las imágenes

La plataforma la dirigía un ciudadano danés, arrestado el pasado noviembre, quien distribuía material que él generaba con IA.

Un agente de la Policía española inspecciona material criminal en un oredenador, en una imagen de archivo. EFE/Ministerio del Interior

La directora de Europol, Catherine de Bolle, subrayó que estas imágenes “se crean tan fácilmente que pueden ser producidas por individuos con intenciones criminales, incluso sin conocimientos técnicos avanzados”.

También dijo que esta práctica contribuye al aumento del material de abuso sexual infantil, haciendo “cada vez más difícil” el trabajo de los investigadores de identificar a los agresores o a las víctimas.

Las autoridades hicieron 33 registros domiciliarios e incautaron 173 dispositivos electrónicos.

A través de un pago simbólico ‘online’, usuarios de todo el mundo podían obtener una contraseña para acceder a la plataforma y ver material de abuso infantil.

Vacío legal

La mayoría de las detenciones tuvieron lugar este miércoles de forma simultánea durante el operativo global bautizado Operación Cumberland, liderada por las fuerzas de seguridad de Dinamarca.

En el operativo, participaron autoridades de, entre otros, Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, España y Reino Unido.

Este ha sido uno de los primeros casos que involucran material de abuso infantil generado con IA, “lo que lo ha hecho especialmente difícil para los investigadores”, debido a la falta de legislación nacional que aborde estos delitos.

La directora de Europol, Catherine de Bolle, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Phil Nijhuis

“Las fuerzas del orden necesitarán desarrollar nuevos métodos y herramientas de investigación para hacer frente a estos desafíos emergentes», agregó De Bolle.

Dificultad para identificar a las víctimas reales

Los Estados miembros de la UE están debatiendo una regulación común propuesta por la Comisión Europea para abordar esta nueva situación y proteger a los niños de ser abusados y explotados sexualmente.

Según explica Europol, los delincuentes están abusando de modelos de IA, ampliamente disponibles y en rápida evolución, para generar o alterar imágenes de forma cada vez más realistas, lo que dificulta su identificación como material artificialmente generado.

Esto supone “un gran desafío” para las autoridades a la hora de identificar a las víctimas reales, lamentó la agencia. Incluso en casos como este, donde el contenido es completamente artificial y no representa a una víctima real, el material generado por IA “sigue contribuyendo a la objetificación y sexualización de los niños”, alerta.

Imagen de archivo de una adolescente con un teléfono móvil. EFE/ J.M. García

La agencia planea lanzar en los próximos días una campaña ‘online’ para destacar las consecuencias del uso de IA con fines ilegales y dirigirse a posibles infractores.

Colaboración ciudadana

Europol, con sede en La Haya, también lidera la iniciativa “Stop Child Abuse – Trace An Object” (Detén el abuso infantil: rastrea un objeto), que permite a los ciudadanos proporcionar información reconociendo objetos en imágenes para ayudar a resolver casos de abuso infantil.

Desde 2017, el público ha compartido casi 28.000 pistas con las autoridades, lo que ha permitido rescatar a 30 niños y llevar ante la justicia a 6 agresores.

Esto se suma a los esfuerzos del Grupo de Trabajo de Identificación de Víctimas, otra iniciativa que permite a las fuerzas del orden colaborar para localizar investigaciones e identificar víctimas, lo que ha llevado al rescate de niños en Alemania y Australia.