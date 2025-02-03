Canal de Panamá informa a Rubio que «optimizará la prioridad en el tránsito de sus buques»

lunes, febrero 3, 2025

Ciudad de Panamá (EFE).- La Autoridad del Canal de Panamá comunicó el domingo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que trabajarán con la marina estadounidense para «optimizar la prioridad en el tránsito de sus buques» a través de la vía interoceánica, en un nuevo gesto para rebajar la tensión por la amenaza de Donald Trump de «recuperar» la infraestructura.

«La Autoridad del Canal de Panamá le comunicó al secretario Rubio, su disposición de trabajar con la marina de guerra de ese país, para optimizar la prioridad en el tránsito de sus buques a través del Canal de Panamá», informó la Autoridad del Canal en un comunicado poco después de la visita del jefe de la diplomacia estadounidense a la vía, donde se reunió con el administrador Ricaurte Vásquez.

Encuentro diplomático en Ciudad de Panamá y visita al Canal

Marco Rubio visitó las instalaciones que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con recuperar a la fuerza por la supuesta influencia que ejerce China sobre las mismas, si bien después de la entrevista sostenida este domingo con el presidente José Raúl Mulino, la tensión ha decrecido, al menos así lo sienten las autoridades del país centroamericano.

El jefe de la diplomacia estadounidense dio un breve recorrido por la vía interoceánica horas después de haberse reunido en Ciudad de Panamá con el mandatario panameño en un encuentro que estuvo centrado en la disputa sobre la vía transoceánica y la cooperación entre ambos países en materia de inmigración.

Tras la entrevista, que duró una hora y estuvo seguida de un encuentro entre ambas delegaciones, Rubio visitó Miraflores, uno de los tres sistemas de esclusas del Canal de Panamá, construido por Estados Unidos en 1914 y ampliado en 2016 por el país centroamericano.

Ricaurte Vásquez, recibió al secretario de Estado, con quien subió a la torre de control para comprobar in situ el funcionamiento de las esclusas, que permiten elevar o descender el nivel de agua para que así los buques puedan atravesar el canal.

Mulino descarta amenaza militar

Trump, quien asumió el poder el pasado 20 de enero, ha colocado en el punto de mira las relaciones con Panamá, tras amenazar con recuperar, incluso mediante el empleo de la fuerza, el control estadounidense de la vía que une los océanos Atlántico y Pacífico, cuya soberanía estadounidense fue entregada a Panamá en 1999, en aplicación de acuerdos alcanzados en 1977.

Los acuerdos suscritos en ese año por los presidente Omar Torrijos (Panamá) y Jimmy Carter (EE.UU) establecieron la transferencia progresiva del Canal de Panamá y sus zonas adyacentes de manos estadounidenses a control panameño, poniendo fin a casi un siglo de presencia y administración de Estados Unidos sobre la vía interoceánica.

Tras reunirse con Marco Rubio, el presidente Mulino declaró este domingo que «la soberanía de Panamá no está en cuestión» y afirmó que no ve ninguna «amenaza real» de una intervención militar estadounidense.

Según el mandatario, le corresponde a las autoridades que gestionan el canal, y no a su Gobierno, responder a las inquietudes de la Administración Trump sobre la supuesta influencia china.

Con respecto a los dos puertos del Canal operados por una empresa china, Mulino explicó al secretario de Estado que hay una auditoría en marcha sobre su funcionamiento y le pidió esperar a conocer los resultados de las mismas.

Exigencia de cambios en la gestión

En un tono más duro, el jefe de la diplomacia estadounidense exigió cambios «inmediatos» en la gestión del Canal, porque la presencia china -dijo- «viola» los tratados entre ambos países, según informó el Departamento de Estado en un comunicado difundido en Washington tras la reunión.

«El secretario Rubio dejó en claro que este ‘statu quo’ es inaceptable y que, a falta de cambios inmediatos, Estados Unidos tendría que tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el Tratado», señala la nota.

La visita de Rubio a Panamá es el primer viaje que hace como secretario de Estado y también la primera parada de una gira que también incluye visitas a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.

Trump insiste que en piensa «recuperar el Canal de Panamá, o algo muy gordo va a pasar»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, proclamó hoy que piensa «recuperar el Canal de Panamá, o algo muy gordo va a pasar», según advirtió en declaraciones hechas justo cuando su secretario de Estado, Marco Rubio, se encuentra este domingo de visita oficial en Panamá.

Trump hizo esta breve declaración a los periodistas en la escalerilla del avión que lo lleva de regreso a Washington, tras pasar el fin de semana en su mansión privada de Mar-a-Lago (Florida).

El presidente volvió a acusar a Panamá de estar «violando los tratados», en alusión a los Acuerdos Torrijos-Carter suscritos el 7 de septiembre de 1977 entre el entonces presidente de Panamá, Omar Torrijos, y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que establecieron la transferencia progresiva del Canal de Panamá y sus zonas adyacentes de manos estadounidenses a control panameño, poniendo fin a casi un siglo de presencia y administración de EE.UU. sobre la vía interoceánica.

Trump reiteró que «China está gestionando el Canal, que nunca fue dado a los chinos, sino dado tontamente a los panameños», una afirmación (la del control chino) que ha sido tajantemente negada por Panamá, la última vez este mismo domingo por el presidente José Raúl Mulino tras entrevistarse con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

Por el momento se desconoce si Trump está descontento con el resultado del viaje de Rubio -y de ahí la amenaza de retomar el Canal-, si bien el secretario de Estado norteamericano arrancó hoy de la Autoridad del Canal la promesa de que trabajarán con la marina estadounidense para «optimizar la prioridad en el tránsito de sus buques (estadounidenses)» a través de la vía interoceánica. EFE