Bill Gates abre un perfil en TikTok para promocionar su libro autobiográfico

sábado, febrero 8, 2025

Gates, que este 2025 va a cumplir 70 años y que en 2020 dejó la junta directiva de Microsoft, subió a la plataforma siete videos; en el primero consiguió casi tres millones de reproducciones y el segundo seis millones, mientras que el resto no superaron las 250.000

Tiempo de lectura: 2 minutos

Nueva York (EFE).- El cofundador de Microsoft Bill Gates abrió esta semana un perfil en TikTok para promocionar su libro autobiográfico ‘Source Code’ cuando el gigante tecnológico está en conversaciones para adquirir la aplicación china.

En estos videos, Gates aparece desde presentando su nuevo libro, hasta preparándose un ‘ice cream float’ -popular refresco estadounidense que consiste en mezclar Coca-Cola con helado de vainilla-.

«Source Code es la historia de la primera parte de mi vida, desde que crecí en Seattle hasta los comienzos de Microsoft. Cuento cómo fue ser un niño precoz, a veces difícil, el inquieto hijo del medio de dos padres dedicados y ambiciosos que no siempre sabían qué hacer conmigo. Al escribir el libro llegué a comprender mejor a las personas que me formaron y las experiencias que llevaron a la creación de una empresa que cambió el mundo», explica Gates en un comunicado sobre su obra.

¿Comprará TikTok la Microsoft de Bill Gates?

A finales de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el gigante tecnológico Microsoft estaba en conversaciones para adquirir TikTok y que es «bueno» que haya una guerra de ofertas y mucho interés por comprar la aplicación China.

Según la prensa especializada, otra de las empresas que quieren comprar la red social es Oracle, así como Elon Musk, que se ha convertido en mano derecha de Trump.

TikTok dejó de funcionar durante más de 10 horas el sábado 18 de enero en Estados Unidos, después de que el Tribunal Supremo avalara una ley aprobada el año pasado por el Congreso que obligaba a la plataforma a desvincularse de su empresa matriz, la china ByteDance, o enfrentarse al cierre.

Tras convertirse en presidente, Trump ordenó aplazar 75 días la aplicación de la ley que ordena vender el control de TikTok a una empresa estadounidense, para estudiar una solución de largo plazo.

«Alguien va a comprar (TikTok), pagará mucho dinero, tendremos muchos trabajos, mantendremos la plataforma abierta y será muy segura», dijo entonces Trump. EFE