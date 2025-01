UTPL presenta el Summer School: Innovación para el Turismo Sostenible en Galápagos

martes, enero 21, 2025

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) presentó oficialmente el programa académico “Summer School: Innovación Social para el Desarrollo del Ecosistema de Turismo Sostenible” en Quito, con la participación del Ministro de Turismo. Este innovador programa combina formación académica de calidad con una experiencia práctica e intercultural en las Islas Galápagos, un ecosistema de gran biodiversidad reconocido como el segundo mejor destino turístico para 2025, según el prestigioso ranking del diario The New York Times.

Sleyder Arteaga, en representación de Ana Bravo, directora General de Relaciones Interinstitucionales de la UTPL, destacó el compromiso de la universidad con la sostenibilidad y la educación como herramientas clave para enfrentar los desafíos globales, subrayando su carácter innovador e internacionalizado. Además, señaló que el Summer School en Galápagos representa una oferta académica única en Ecuador.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Leonardo Izquierdo, realizó la presentación oficial, destacando la importancia de este evento académico para impulsar el turismo sostenible en el país. Resaltó que la UTPL, con 20 años de trabajo en Galápagos y 400 estudiantes activos, busca trascender en el territorio mediante la innovación social y ofrecer educación global desde Ecuador. Agradeció al Ministerio de Turismo por su apoyo en esta iniciativa trascendental.

El Ministro de Turismo, Mateo Estrella, agradeció la invitación de la universidad y resaltó la importancia de fomentar el aprendizaje intercultural e internacional para generar soluciones innovadoras a través de este tipo de iniciativas académicas. Mencionó que a través del Summer School, se fortalece el ecosistema turístico y permite que el Ecuador sea un referente internacional en sostenibilidad.

El programa académico se llevará a cabo del 4 de marzo al 30 de abril, con un enfoque híbrido que incluye una estadía presencial del 14 al 23 de marzo en el cantón Santa Cruz, Islas Galápagos. Durante estos 10 días, los participantes participarán en talleres, visitas de campo y actividades prácticas, brindando una experiencia académica y vivencial única.

El objetivo principal del Summer School es fortalecer las competencias técnicas e interculturales de los participantes, promoviendo la conservación responsable y el aprovechamiento turístico sostenible. Basado en la metodología Phenomenon Based Learning, los estudiantes analizarán fenómenos locales y globales como el cambio climático y la biodiversidad, proponiendo soluciones innovadoras y aplicadas en territorio.

El programa está dirigido a estudiantes de Turismo, alumni UTPL en áreas relacionadas, estudiantes internacionales y profesionales del sector turístico, especialmente aquellos vinculados a la gestión turística en el archipiélago. Al concluir, los participantes recibirán un certificado respaldado por la Universidad Técnica Particular de Loja, en colaboración con la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, la Carrera de Turismo, la Cátedra UNESCO para la Paz, la Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sostenible y Formación Permanente.

El Summer School Galápagos se posiciona como un referente en la evolución del turismo sostenible en Ecuador, fomentando prácticas responsables y regenerativas para enfrentar desafíos globales. Este enfoque responde a problemáticas como el cambio climático y la conservación de la biodiversidad, impulsando la reflexión y la investigación aplicada entre los participantes.

Con este programa, la UTPL reafirma su compromiso con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), consolidándose como líder en la formación de profesionales responsables que transformen el futuro del turismo. Para más información pueden ingresar a la página web: formacionpermanente.utpl.edu.ec/turismosostenible