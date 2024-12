Donald Trump responde a las críticas sobre la influencia de Elon Musk

lunes, diciembre 23, 2024

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a los demócratas que critican la enorme influencia que Elon Musk ejerce sobre él y aseguró que el hombre más rico del mundo “no asumirá la presidencia”.

Durante un foro de la organización ultraconservadora Turning Point celebrado en Phoenix (Arizona), el próximo mandatario señaló que el nuevo mantra de los demócratas es decir que “el presidente Trump ha cedido la presidencia a Elon Musk” y continuó: “No, no, eso no va a suceder”.

El republicano elogió a Musk por su empresa SpaceX, que revolucionó los viajes espaciales, pero subrayó que el multimillonario no puede ser presidente de Estados Unidos dado que nació en Sudáfrica y la Constitución se lo impide.

“Musk no asumirá la presidencia de Estados Unidos”

“No, él no va a asumir la presidencia, eso lo puedo asegurar”, dijo. “Yo estoy a salvo, ¿saben por qué? Él no puede serlo, él no nació en este país”, agregó entre risas.

El Partido Demócrata critica que Elon Musk se convirtió en una especie de presidente en la sombra, especialmente desde que el multimillonario lideró el esfuerzo para tumbar el pasado miércoles un acuerdo alcanzado entre demócratas y republicanos para financiar el Gobierno y evitar un cierre administrativo.

El sábado de madrugada, el Congreso aprobó ‘in extremis’ un nuevo plan para prorrogar los presupuestos que evitó el cierre del Gobierno pero que no incluye la exigencia de Musk y Trump de suprimir el techo de la deuda.

Durante la campaña de las elecciones del pasado 5 de noviembre, Elon Musk expresó un fuerte respaldo a Trump a través de su red social X, la antigua Twitter.

Desde la victoria del republicano, el multimillonario se convirtió en un personaje habitual en la mansión de Mar-a-Lago que Trump posee en Florida, y ha recibido el encargo de recortar la burocracia en la nueva Administración que arrancará el próximo 20 de enero.