Daniel Noboa analiza no solicitar licencia para la campaña electoral

En la Asamblea Nacional el bloque oficialista tomará la misma decisión que el jefe de Estado.

El pedido o no de licencia de las autoridades que van por la reelección agudiza el debate. El presidente Daniel Noboa y los legisladores de su bancada analizan no solicitarla. El ministro de gobierno, José de la Gasca ha insistido en sus últimas intervenciones en que el Presidente de la República no debe pedir licencia.

Su argumento es que en un dictamen de la Corte Constitucional de 2010 se menciona que este periodo, posterior a la muerte cruzada, no es ordinario y no cuenta como reelección.

“A mi criterio no aplica la obligatoriedad del artículo 93 del Código de la Democracia para pedir la licencia, pero eso es una decisión que deberá tomarla el Presidente”.

Pero de los más de 90 legisladores que van a la reelección, la mayoría ha pedido licencia, incluso la Presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, les dio hasta este sábado para presentar su solicitud. Ellos insisten en que esta sí es una obligación de todos los candidatos a la reelección. Vicente Taiano, asambleísta Socialcristiano, indicó:

“Primero porque el Código de la democracia expresamente así lo dice, y porque al final del día no perdemos nuestra condición de servidores públicos, y un servidor público en el ejercicio de su cargo no puede hacer proselitismo político, a más que es incongruente”.

Si el Presidente y sus legisladores no piden licencia, se convierten en autoridades y a la vez candidatos, en contradicción al Código de la Democracia que sanciona a:

“Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan al voto a favor de determinada preferencia electoral…”

Al constitucionalista André Benavides dio más detalles del tema:

“Es lamentable que un candidato pueda decir, no voy a hacer los mítines, no voy a ir a los diferentes recorridos, pero sí voy a ir al debate, y evidentemente si es que no compareciera en el debate, eso ocasiona que cometa una infracción muy grave”.

Según constitucionalistas, en caso de que no pidan licencia, el órgano que debe definir si están cumpliendo o incumpliendo la ley es el Tribunal Contencioso Electoral siempre que alguien haga una denuncia por infracción electoral.

El CNE que es la institución que organiza, vigila y controla el proceso, no ha tomado una postura, más allá de las declaraciones de sus autoridades.

La campaña electoral inicia el 5 de enero, el Presidente tiene 10 días aun para tomar una decisión.

