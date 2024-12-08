Angelina Jolie al interpretar a María Callas: “Tuve que aprender a respirar de nuevo”

domingo, diciembre 8, 2024

“María”, del director chileno Pablo Larraín, explora en el oscuro mundo interior y las complejidades emocionales de una diva. “Hay una soledad que ambos compartimos”, dice la protagonista

Tiempo de lectura: 5 minutos

Angelina Jolie nunca esperó alcanzar todas las notas. Pero encontrar la respiración de Maria Callas fue suficiente para sacarle cosas que ni siquiera sabía que tenía dentro.

“Todos nosotros, realmente no nos damos cuenta de dónde aterrizan las cosas en nuestro cuerpo a lo largo de una vida, de diferentes experiencias y dónde las mantenemos para protegernos”, dice la actriz. “Las mantenemos en el estómago. Las mantenemos en el pecho. Respiramos desde un lugar distinto cuando estamos nerviosos o tristes”.

“Las primeras semanas fueron las más difíciles, porque mi cuerpo tenía que abrirse y tenía que respirar de nuevo”, añade. “Y eso fue un descubrimiento de cuánto no estaba haciéndolo”.

En Maria, de Pablo Larraín, que se estrenará en salas argentinas el 30 de enero de 2025, Jolie ofrece, si no la actuación de su carrera, entonces ciertamente la de su última década. Desde En la tierra de sangre y miel, de 2010, ha pasado los últimos años dirigiendo películas mientras priorizaba la crianza de sus seis hijos.

“Así que mis elecciones durante bastantes años fueron lo que fuera financieramente inteligente y corto. Trabajé muy poco los últimos ocho años”, dice. “Y estaba un poco agotada. No pude por un tiempo”.

Pero sus hijos más jóvenes ahora tienen 16 años. Y por primera vez en años, Jolie está de vuelta en el centro de atención, en pleno modo de estrella de cine. Su impactante actuación en María parece asegurarle su tercera nominación al Oscar (ganó como actriz de reparto en 2000 por Inocencia interrumpida.) Para una actriz cuya filmografía podría carecer de una película emblemática, María puede ser el papel definitorio de su vida.

Los hijos mayores de Jolie, Maddox y Pax, trabajaron en el set de la película. Allí, vieron una versión de su madre que no habían visto antes. “Ellos ciertamente me han visto triste en mi vida. Pero no lloro así frente a mis hijos”, dice sobre la emoción que Callas sacó de ella. “Ese fue un momento en el que me di cuenta de que iban a estar conmigo, codo a codo, en este proceso de realmente entender la profundidad de algunos de los dolores que llevo”.

Jolie no habla en detalle de ese dolor. Pero era difícil no percibir que algo de eso tenía que ver con su largo y continuo divorcio de Brad Pitt, con quien tuvo seis hijos.

Justo antes de esta entrevista, un juez permitió que continuara la reclamación restante de Pitt contra Jolie, sobre la bodega francesa Château Miraval. El actor debe divulgar documentos que el equipo legal de su ex ha solicitado y que, alegan, incluyen “comunicaciones sobre abuso”. Pitt ha negado haber sido abusivo.

El resultado de la elección presidencial estadounidense también era reciente, aunque Jolie, enviada especial de la Agencia de la ONU para los Refugiados de 2012 a 2022, no estaba inclinada a hablar de política. Al ser preguntada por la victoria de Donald Trump, respondió: “La narración global es esencial”, antes de agregar: “Es en lo que me estoy enfocando. Escuchar. Escuchar las voces de la gente en mi país y alrededor del mundo”.

Equilibrar tales cosas, reportajes sobre su vida privada, preguntas que acompañan a alguien de su fama, es una gran razón por la cual Angelina Jolie es tan adecuada para el papel de María Callas. La película transcurre durante los últimos días de la soprano nacida en Estados Unidos (murió de un ataque al corazón a los 53 años, en 1977). Pasando gran parte de su tiempo en su gran apartamento parisino, Callas no ha cantado públicamente en años; ha perdido su voz. Encarcelada por el mito que ha creado, la diva de la ópera está redefiniéndose a sí misma y a su voz. Un instructor le dice que quiere escuchar “a Callas, no a María”. La película, por supuesto, se centra más en María.

Es el tercer retrato de Larraín de un icono femenino del siglo XX, luego de Jackie (con Natalie Portman como Jacqueline Kennedy) y Spencer (con Kristen Stewart como la Lady Di). Como Callas, Jolie es maravillosamente regia, una diva segura de sí misma que deliciosamente, en líneas escritas por el guionista Steven Knight, suelta frases como: “Tomé libertades toda mi vida y el mundo tomó libertades conmigo”.

Cuando se le pregunta si se identificaba con esa línea, Jolie responde: “Sí, sí”. Luego hace una larga pausa. “Estoy segura de que la gente leerá mucho por algo así y probablemente hay mucho que podría decir, pero no quiero alimentar eso”, continúa Jolie finalmente. “Sé que ella era una persona pública porque amaba su trabajo. Y soy una persona pública porque amo mi trabajo, no porque me guste ser pública. Creo que algunas personas están más cómodas con una vida pública, y yo nunca me he sentido plenamente cómoda con eso”.

Cuando Larraín se acercó por primera vez a Jolie con el papel, le mostró Spencer. Esa película, al igual que Jackie y Maria, evita un enfoque biográfico para centrarse íntimamente en un momento específico de crisis. Larraín estaba convencido de que Jolie estaba destinada para el papel.

“Sentí que podía tener ese magnetismo”, dice Pablo Larraín. “La diva enigmática que ha llegado a un punto en su vida donde tiene que retomar el control de su vida. Pero el peso de su experiencia, de su música, de su canto, todo está sobre sus hombros. Y ella carga con eso. Es alguien que ya está cargado con una vida que ha sido intensa”.

“Hay una soledad que ambos compartimos”, dice Jolie. “Eso no es necesariamente algo malo. Creo que las personas pueden estar solas y sentirse solas a veces, y eso puede ser parte de quiénes son”.

Larraín, el cineasta chileno, creció en Santiago yendo a la ópera, y durante mucho tiempo ha deseado llevar todo su poder y majestuosidad a una película. En Callas, escuchó algo que lo dejó fascinado. “Es algo cercano a la perfección, pero al mismo tiempo, es algo que está a punto de ser destruido”, dice Larraín. “Así que es tan frágil y tan fuerte como es posible. Vive en ambos extremos. Por eso es tan conmovedor. Escucho una voz que está a punto de romperse, pero no lo hace”.

En los momentos menos perfectos de Callas cantando en la película, Larraín fusiona grabaciones de archivo con la propia voz de la actriz. Alguna mezcla de los dos se ejecuta a lo largo de María. “Temprano en el proceso”, dice Jolie, “descubrí que no puedes fingir cantar ópera”.

Angelina Jolie ha dicho que nunca había cantado antes, ni siquiera en karaoke. Pero la experiencia le ha dejado una nueva apreciación por la ópera y sus propiedades curativas.c“Me pregunto si es algo a lo que te inclinas a medida que envejeces”, dice. “Quizás la profundidad de tu dolor es mayor, la profundidad de tu pérdida es mayor, y ese sonido en la ópera se encuentra con eso, la enormidad de ello”.

Si el enfoque de Larraín en María se basa en un desconocimiento, él se inclina a decir algo similar sobre su estrella. “Debido a los medios y las redes sociales, algunas personas podrían pensar que saben mucho sobre Angelina”, dice. “María, leí nueve biografías de ella. Vi todo. Leí cada entrevista. Hice esta película. Pero no creo que sea capaz de decirte quién era. Así que si hay un elemento en común, es ese. Llevan una cantidad enorme de misterio. Incluso si piensas que las conoces, no lo haces”.

Si María significa más actuación en el futuro para Angelina Jolie, ella no está segura. “No hay un mapa claro”, dice. Además, no está lista para dejar atrás a María Callas. “Cuando interpretas a una persona real, sientes en algún momento que se convierten en tu amiga”, dice. “Ahora mismo, todavía es algo personal. Es gracioso, estaré en un estreno o entraré en una habitación y alguien empezará a poner su música para divertirse, pero tengo esta loca memoria sensorial interna de caer de rodillas y llorar”. ( AP)