Municipio de Quito presentó 13 denuncias por incendios forestales

El detenido, quien se presume como autor del flagelo en el sector de El Panecillo, podría recibir una condena de uno a tres años de prisión por el delito incendios forestales y vegetación. La audiencia está prevista para el 7 de octubre

En lo que va de la época seca, el Municipio de Quito y el Cuerpo de Bomberos presentaron 13 denuncias por incendios forestales. Como resultado de estas denuncias, hay una persona detenida que responde al nombre de Jefferson M., y otra retenida a la espera de audiencia.

Carolina Pantoja, subprocuradora de Patrocinio del Distrito Metropolitano de Quito, informó que el detenido, quien se presume como autor del flagelo en el sector de El Panecillo, podría recibir una condena de uno a tres años de prisión por el delito incendios forestales y vegetación. La audiencia está prevista para el 7 de octubre.

El otro ciudadano fue retenido y puesto a órdenes de las entidades de justicia, el pasado martes, por ser sospechoso de comenzar un incendio en el sector del río Chiche. Gracias a la oportuna labor del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), este incendio fue controlado. El individuo se encuentra a la espera de la audiencia de flagrancia, luego de la denuncia presentada por el Municipio de Quito.

La subprocuradora también aclaró que el presunto responsable del incendio en El Panecillo no se trata de un influencer, como se ha mencionado en las redes sociales. “Esa noticia no es verdadera, de todo lo que se ha podido investigar dentro de este proceso judicial. No se trata de un creador de contenidos”, dijo.

Además, la subprocuradora informó que se mantiene la investigación referente al conductor de taxi, responsable del incendio en el sector de La Gasca. «Esperamos tener respuesta esta semana”, aseguró Pantoja.

Al respecto, el influencer’ conocido como “Don Pishko”, ha desmentido la información que lo vincula como responsable de ese hecho. “Es información fabricada por algún troll que quiere hacer daño y quitarme credibilidad”, mencionó en su cuenta de Instagram. https://www.instagram.com/p/DAEC_wiuXNo/

Con corte al 14 de septiembre, los incendios forestales afectaron un total de 1.767,37 hectáreas del Distrito Metropolitano. Esteban Cárdenas, comandante de los Bomberos enfatizó en que el 99% de estas acciones han sido provocadas por personas malintencionadas.

Además, hasta el momento, los bomberos de Quito también atendieron 1.545 quemas de desechos que afectaron 108,45 hectáreas, registradas en mayor cantidad en las administraciones: Los Chillos (277), Manuela Sáenz (224), Eloy Alfaro (222) y La Delicia (216).

Concejo Metropolitano condena incendios provocados

Durante la sesión Extraordinaria No 86, el Concejo Metropolitano aprobó por unanimidad una resolución para condenar los incendios provocados y declarar prioritaria la defensa de las áreas forestales.

Esta resolución señala:

Artículo 1.- CONDENAR los actos vandálicos ocasionados por personas inescrupulosas que han ocasionado los incendios forestales que han afectado al Distrito Metropolitano de Quito.

Artículo 2.- SOLICITAR al alcalde, Pabel Muñoz López que, en ejercicio de sus atribuciones, declare como prioritaria la defensa de las áreas forestales, bosques, vegetación natural (…) y sistemas agroecológicos del Distrito Metropolitano de Quito frente a acciones que de manera intencionada atenten contra su protección y amenacen la seguridad de los quiteños y quiteñas, la biodiversidady los derechos de la naturaleza.

Artículo 3.- RESPALDAR las acciones que, en el ámbito judicial, ha iniciado el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, acorde a lo dispuesto en el artículo 90, letra a) del COOTAD,

Artículo 4.- SOLICITAR a la secretaría de ambiente Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos de Quito (…) se informe a los integrantes del Concejo Metropolitano de Quito sobre el proceso metodológico de restauración ecológica que se ejecutará en las áreas afectadas.

Artículo 5.- RECONOCER y felicitar el trabajo y acciones coordinadas por el Cuerpo de Bomberos de Quito, con las demás entidades municipales correspondientes, en la atención y mitigación de los incendios forestales en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito; así como a la ciudadanía en general por sus invaluables muestras de apoyo y solidaridad, en beneficio de la salud, medio ambiente, seguridad, patrimonio y economía de los quiteños y quiteñas.

En la sesión, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad Ciudadana, recalcó que para la atención de las emergencias presentadas en el DMQ por los incendios forestales se destinó USD 1’204.341.