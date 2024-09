Hizbulá confirma la muerte de su máximo líder e Israel dice estar preparado para una “escalada más amplia”

sábado, septiembre 28, 2024

Jerusalén (EFE).- El Ejército de Israel aseguró este sábado haber liquidado en su totalidad a la cúpula militar del movimiento chií libanés Hizbulá, incluido su máximo líder Hasán Nasrala, y dijo estar preparado para una “escalada más amplia” en caso de un ataque en represalia coordinado por Irán.

Las Fuerzas Armadas de Israel “liquidan la dirección militar de Hizbulá en un golpe sin precedentes”, adelantó hoy en X el portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee, tras el anuncio esta mañana, basado en información de inteligencia, de que Nasrala murió ayer en el bombardeo israelí masivo contra un edificio en el sur de Beirut.

Hizbulá confirmó este sábado la muerte de su líder, Hasán Nasrala.

“Su eminencia Sayyed Hasán Nasrala, secretario general de Hizbulá, se unió a sus grandes e inmortales mártires”, anunció la formación en un comunicado, que no menciona las circunstancias de su fallecimiento.

El pasado 20 de septiembre, Israel ya mató en otro ataque en Beirut al jefe de operaciones militares y de las fuerzas de élite Radwan, Ibrahim Aqil, en el que también murieron al menos otros 16 miembros del grupo y decenas de civiles. A finales de julio, en otro bombardeo en Beirut, fue asesinado el entonces número dos de Hizbulá, Fuad Shukr.

Escenario impredecible

Ahora, la muerte de quien fuera el líder de Hizbulá desde 1992, después de que su predecesor, Abbás al Musawi, falleciera en otro ataque perpetrado por un helicóptero israelí en el sur del Líbano, abre un escenario impredecible tanto sobre el futuro del grupo como del conflicto abierto que mantiene con Israel desde el 8 de octubre.

“Esperamos que [el ataque] cambie el modo de actuar de Hizbulá […] ¿Estamos preparados para una escalada más amplia? Sí. Nuestras fuerzas están en alerta máxima, (los servicios de) inteligencia muestran una alta preparación”, dijo este sábado un portavoz castrense a la prensa internacional, incluida EFE, vía videoconferencia.

El mando superior Hizbulá operaba desde el cuartel general

“El ataque se llevó a cabo mientras la cadena de mando superior de Hizbulá operaba desde el cuartel general y promovía actividades terroristas contra los ciudadanos del Estado de Israel”, dice el texto, sin aportar pruebas.

En previos asesinatos selectivos, Israel mató en un bombardeo en Beirut el 30 de julio al comandante de Hizbulá Fuad Shukr, el jefe militar de mayor rango y asesor cercano de Nasrala, y pocas horas más tarde, murió en un ataque en Teherán atribuido a Israel el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, la madrugada del 31 de julio.

“El mensaje es simple: cualquiera que amenace a los ciudadanos de Israel, sabremos cómo llegar a ellos: en el norte, en el sur y en lugares más lejanos”, dijo por su parte el jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, tras confirmarse la muerte de Nasrala.

Según Halevi, el ataque fue planeado durante mucho tiempo y “llegó en el momento adecuado”.

El líder supremo de Irán condena los recientes bombardeos

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, instó este sábado a los musulmanes del mundo a apoyar al grupo chií libanés Hizbulá, después de los recientes bombardeos israelíes contra los suburbios de Beirut que habrían causado la muerte del líder del movimiento libanés Hasán Nasrala, según el Ejército de Israel.

“Es obligatorio que todos los musulmanes apoyen con orgullo al pueblo del Líbano y a Hizbulá con sus recursos y lo ayuden a enfrentar al régimen usurpador, cruel y malvado (Israel), urgió el líder supremo de Irán en un comunicado publicado en su página web.

Jaimeneí reaccionó así a los ataques de este viernes de Israel contra un edificio residencial en los suburbios de Beirut, donde se hallaba la sede central de Hizbulá, y en los que según el Ejército israelí, murió Nasrala.

“La matanza de personas indefensas en el Líbano reveló una vez más a todos la ferocidad del perro rabioso sionista y demostró la miopía y la política estúpida de los líderes del régimen usurpador (Israel)”, afirmó la máxima autoridad de Irán.

Califica a Israel de “agresor y malvado enemigo”

Jameneí advirtió que el pueblo libanés hará que el “agresor y el malvado enemigo” se arrepienta y agregó que el destino de esta región lo decidirán las fuerzas de resistencia encabezadas por Hizbolá.

Irán, acérrimo enemigo de Israel, capitanea la alianza informal antiisraelí ‘Eje de la Resistencia, conformada por Hizbulá, Hamás palestino y los hutíes de Yemen, entre otros.

Teherán ha apoyado a estos grupos aliados durante casi un año de guerra en Gaza y ha acusado a Israel de cometer “crímenes de guerra”.

“La banda terrorista que gobierna el régimen sionista (Israel) no aprendió de su guerra criminal de un año en Gaza y no entendió que la matanza masiva de mujeres, niños y civiles no puede afectar la sólida estructura de la resistencia y destruirla”, sentenció.

Irán asegura que el camino de Nasrala continuará

Irán aseguró este sábado que el camino del máximo líder del grupo chií libanés Hizbulá, Hasán Nasrala, continuará tras su muerte en los bombardeos israelíes del viernes contra los suburbios de Beirut.

“El glorioso camino del líder de la resistencia, Hasán Nasrala, continuará y su santo objetivo de liberar Jerusalén se llevará a cabo, Dios mediante”, escribió el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, en su cuenta de X.

Muere un subcomandante de la Guardia Revolucionaria

“El general de brigada Abbas Nilfrushan murió en el ataque de Israel contra Beirut, junto con el líder de Hizbolá Hasán Nasrala”, informó la agencia Mehr.

La agencia indicó que Nilfrushan era el subcomandante al cargo de las operaciones de la poderosa Guardia Revolucionaria, mientras que otros medios afirmaron que estaba al frente de la Fuerza Quds, el brazo exterior del cuerpo militar, en el Líbano.

Nilfrushan estaba sancionado por Estados Unidos desde octubre de 2022 por su papel en la represión de manifestaciones pacíficas, especialmente en la provincia de mayoría suní Sistán y Baluchistán. EFE