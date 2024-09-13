Conoce los iPhone y iPad en los que dejarán de funcionar Netflix desde este septiembre

viernes, septiembre 13, 2024

Los usuarios dejarán de recibir actualizaciones y no tendrán mejoras de seguridad, por lo que sus datos podría quedar expuestos

Tiempo de lectura: 3 minutos

Netflix, al igual que otras aplicaciones, se actualiza continuamente y eso genera que ciertos dispositivos ya no sean compatibles con la plataforma. En el caso de los productos de Apple, ciertos iPhone y iPad, entran en la lista de dispositivos que ya no podrán ejecutar esta aplicación.

Esto afectará a un grupo de usuarios, quienes tendrán que buscar otras pantallas para consumir su contenido o cambiar su teléfono si quieren disfrutar de esta opción en su móvil.

Qué modelos de iPhone ya no soportarán Netflix

La decisión de Netflix afecta principalmente a dispositivos que ejecutan iOS 16 o iPadOS 16. Estos sistemas operativos fueron lanzados por Apple en 2022, pero muchos dispositivos más antiguos no pueden actualizarse a versiones más recientes como iOS 17 o iPadOS 17. Como consecuencia, los usuarios de estos dispositivos verán cómo, gradualmente, la aplicación de Netflix deja de ser funcional, privándolos del acceso a su catálogo de contenidos.

Los modelos de iPhone y iPad afectados por este cambio incluyen:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad (5.ª generación) (lanzado en 2017)

iPad Pro (1.ª generación)

Estos dispositivos ya no podrán ejecutar versiones futuras de la aplicación de Netflix, lo que significa que los usuarios no recibirán nuevas funciones ni actualizaciones, como parches de seguridad o correcciones de errores. Aunque por el momento la app seguirá funcionando en iOS 16, se espera que en algún momento cercano deje de ser compatible por completo.

Aunque Netflix no ha hecho un comunicado oficial detallando las razones exactas detrás de esta medida, varias pistas han surgido que apuntan a la necesidad de optimizar la aplicación para versiones más recientes del sistema operativo. En el código de la última versión de la aplicación de Netflix, según reportes de MarRumors, se encontraron referencias a la incompatibilidad con iOS 16. Esto sugiere que el cambio forma parte de un plan para optimizar el rendimiento de la aplicación en dispositivos que puedan ejecutar iOS 17 o posteriores.

Qué pueden hacer los usuarios de los dispositivos afectados

Para aquellos que tienen uno de los modelos de iPhone o iPad que ya no recibirán actualizaciones de Netflix, las opciones son limitadas. Una de las más obvias es actualizar a un dispositivo más reciente. Los modelos de iPhone lanzados después del iPhone X, como el iPhone 11, iPhone 12 o iPhone 13, son compatibles con iOS 17 y continuarán recibiendo soporte tanto de Apple como de Netflix por varios años más.

Otra opción, si adquirir un nuevo dispositivo no es factible, es utilizar el navegador web para acceder a Netflix. Aunque la experiencia puede no ser tan fluida o conveniente como usar la aplicación, es una alternativa válida que permite seguir disfrutando del contenido.

Para los usuarios que deseen seguir utilizando la aplicación en sus dispositivos más antiguos, existe una ventana temporal en la que podrán seguir accediendo a la versión actual de la app, siempre y cuando no realicen actualizaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que con el tiempo, esta versión quedará obsoleta y presentará problemas de funcionamiento, ya que no recibirá parches de seguridad ni nuevas funciones.

Este tipo de cambios pone en evidencia un problema recurrente para los usuarios de dispositivos móviles: la obsolescencia programada. A medida que las aplicaciones y los sistemas operativos se vuelven más sofisticados, los dispositivos antiguos quedan fuera de juego. Esto no solo ocurre con Netflix, sino también con muchas otras aplicaciones que constantemente mejoran sus plataformas para funcionar en sistemas más avanzados.

Cuándo dejará de ser funcional Netflix en iOS 16

Por el momento, Netflix no ha especificado una fecha límite para la suspensión del servicio en iOS 16. Se espera que el lanzamiento de iOS 18, previsto para el 16 de septiembre, sea la ventana en la que los usuarios de iOS 16, empiecen a tener problemas con el acceso a las actualizaciones más recientes de Netflix, o de otras aplicaciones.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/tecno/2024/09/13/netflix-dejara-de-funcionar-en-estos-iphone-y-ipad-desde-este-mes-de-septiembre/