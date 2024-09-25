Cómo cuidar a los animales de compañía afectados por incendios forestales

miércoles, septiembre 25, 2024

Tiempo de lectura: 2 minutos

Ante los incendios forestales que han afectado varias zonas de la capital, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Distrito Metropolitano de Quito ha activado un equipo especializado para brindar atención inmediata a los animales en riesgo.

La UBA hace un llamado a la ciudadanía para tomar medidas preventivas que protejan la salud de sus animales de compañía, especialmente en lo relacionado con el cuidado de sus vías respiratorias.

Síntomas de alerta:

Tos, arcadas o dificultad para respirar

Náuseas o vómitos

Ojos enrojecidos o llorosos

Secreción nasal

Pérdida del apetito

Fatiga y debilidad

Desorientación o problemas de movilidad

Recomendaciones:

Mantén a tus animales de compañía dentro de casa o en un lugar seguro. Evita que salgan a zonas expuestas al humo o cerca del fuego.

Limita su actividad física. La inhalación de humo puede generar problemas respiratorios graves, especialmente en animales jóvenes, mayores o con afecciones previas.

Si estás en una zona de peligro, evacúalos inmediatamente. Busca un espacio seguro lejos del incendio.

En caso de lesiones visibles, acude de inmediato al veterinario. Es crucial no esperar ante síntomas graves.

Llama al 911 en caso de emergencia. La UBA está en constante coordinación con el ECU 911 y otras entidades locales para responder de manera rápida y efectiva.

Desde el martes 24 de septiembre, los equipos de la UBA, en coordinación con el ECU 911 y otras instituciones, han atendido a animales en áreas críticas como la avenida De Los Conquistadores, Guápulo, Oswaldo Guayasamín San Francisco de Miravalle, Bellavista y González Suárez. Se ha desplegado un equipo de 10 veterinarios y técnicos especializados para proporcionar atención veterinaria básica, realizar chequeos, y coordinar el traslado de animales en riesgo a lugares seguros.

Recordamos a la ciudadanía que los animales de compañía son parte de la familia y es fundamental incluirlas en los planes de evacuación y protección durante este tipo de emergencias.