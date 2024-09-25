Cómo cuidar a los animales de compañía afectados por incendios forestales

Participa en el Diálogo Nacional
Ante los incendios forestales que han afectado varias zonas de la capital, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Distrito Metropolitano de Quito ha activado un equipo especializado para brindar atención inmediata a los animales en riesgo.
La UBA hace un llamado a la ciudadanía para tomar medidas preventivas que protejan la salud de sus animales de compañía, especialmente en lo relacionado con el cuidado de sus vías respiratorias.
Síntomas de alerta:
Recomendaciones:
Desde el martes 24 de septiembre, los equipos de la UBA, en coordinación con el ECU 911 y otras instituciones, han atendido a animales en áreas críticas como la avenida De Los Conquistadores, Guápulo, Oswaldo Guayasamín San Francisco de Miravalle, Bellavista y González Suárez. Se ha desplegado un equipo de 10 veterinarios y técnicos especializados para proporcionar atención veterinaria básica, realizar chequeos, y coordinar el traslado de animales en riesgo a lugares seguros.
Recordamos a la ciudadanía que los animales de compañía son parte de la familia y es fundamental incluirlas en los planes de evacuación y protección durante este tipo de emergencias.
