Ellas son las 11 niñas que irán a la NASA

Que las niñas se interesen en las carreras de ciencia, tecnología, matemáticas y física es el propósito del programa ‘Ella Es Astronauta‘, que impulsa la Fundación ‘She Is’ (con sede en Colombia)

El despegue de la misión ha empezado: niñas ecuatorianas viajarán al ‘Space Center Houston’ de la NASA, en Estados Unidos, pues fueron las ganadoras del programa ‘Ella Es Astronauta’ en el que participaron 729 estudiantes de la región, 24 fueron escogidas y 11 de ellas son de la Amazonía ecuatoriana.

Durante una semana, las jóvenes tendrán una inmersión en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). En el proceso de selección, explicó la expresidenta del Ecuador y presidenta de la Fundación RAW, Rosalía Arteaga, que se considera quiénes tienen más entusiasmo y capacidades para la ciencia. Por eso, en la NASA conocerán sobre carreras ligadas a la ciencia y tecnología.

«Hemos tenido tan malas noticias con incendios en Quito o cómo en la Amazonía los ríos se van perdiendo y eso debemos remediarlo con conciencia, pero también con la ciencia», dijo Arteaga.

En su viaje, las ecuatorianas conocerán a astronautas y científicos.

Nadie Sánchez, directora de la Fundación ‘She Is’, señaló que esto es un ejemplo de lo que la empresa privada puede lograr y resaltó que estas jóvenes tienen «los pies en la tierra, pero sus sueños en las estrellas». Recalcó que este programa es diseccionado a mujeres pues busca empoderarlas y que sean ellas agentes de cambio para que otras niñas y jóvenes se inspiren en hacer ciencia.

Milena Grefa tiene 17 años, es de la comunidad Kichwa, y su sueño es ser científica. Ella es una de las ganadoras del programa Ella Es Astronauta.»A mi comunidad no llegan muchas noticias, pero cuando me enteré de esto, por internet, apliqué», dice la joven, quien no ha salido antes del Ecuador y ahora es parte de la tripulación que representará a Ecuador en la NASA.

