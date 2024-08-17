Un submarino descubre unas misteriosas estructuras de 400 metros de largo bajo la Antártida

sábado, agosto 17, 2024

La plataforma de hielo Dotson que ha estudiado Ran es un trozo de hielo flotante de 50 km de ancho, es decir, tiene siete veces el tamaño de la ciudad de Nueva York, y está ubicada en la costa de Marie Byrd Land en la Antártida Occidental

Tiempo de lectura: 4 minutos

¿Qué esconde el fondo de un glaciar antártico? Un dron submarino de 6 metros de largo ha cartografiado el lado oculto de una parte de la Antártida. Se trata de un submarino no tripulado llamado Ran desarrollado por la Colaboración Internacional del Glaciar Thwaites, que ataviado con un sonar de última generación, pasó 27 días recorriendo la parte inferior de la plataforma de hielo Dotson, en la Antártida occidental, moviéndose por más de 1.000 kilómetros por las profundidades y revelando detalles nunca antes vistos sobre estas extensiones heladas. El estudio resultante ha mostrado la compleja dinámica que conduce a las tasas de derretimiento más rápidas entre las partes occidental y oriental de la plataforma de hielo.

¿Qué ha encontrado Ran?

La plataforma de hielo Dotson que ha estudiado Ran es un trozo de hielo flotante de 50 km de ancho, es decir, tiene siete veces el tamaño de la ciudad de Nueva York, y está ubicada en la costa de Marie Byrd Land en la Antártida Occidental. Ran no solo recorrió más de 1.000 km de la cavidad de esta plataforma, sino que se hundió hasta 17 kilómetros en la oscuridad más profunda. Ran cartografió alrededor de 130 kilómetros cuadrados de hielo y las estructuras fotografiadas eran más complejas de lo que nadie hubiera imaginado.

“Anteriormente hemos utilizado datos satelitales y núcleos de hielo para observar cómo cambian las plataformas de hielo con el tiempo”, explicó Anna Wåhlin, oceanógrafa de la Universidad de Gotemburgo y autora principal del artículo, en un comunicado de prensa. “Al navegar con el sumergible dentro de la cavidad, pudimos obtener mapas de alta resolución de la parte inferior del hielo. Es un poco como ver la parte posterior de la Luna por primera vez”.

Los científicos responsables del proyecto publicaron imágenes de la parte inferior de la plataforma de hielo como parte de un nuevo estudio, cuyo objetivo era ayudar a medir la velocidad a la que se está derritiendo el hielo en la Antártida debido al calentamiento global. Y, en las imágenes se ven unos patrones de marcas nunca antes vistos debajo de una plataforma de hielo flotante en la Antártida. Ran descubrió las estructuras en 2022, pero los resultados de la investigación recién se publicaron recientemente en Science Advances.

Patrones nunca antes vistos

La superficie nada tiene que ver con lo que hay debajo. Las texturas y los patrones que vieron fueron inesperados, más parecidos a obras de arte que a formaciones naturales. Las marcas tienen forma de lágrima, patrones nunca antes vistos en la base de la plataforma de hielo, que contrastaban con la superficie lisa prevista. Los científicos no esperaban encontrarse en la base del glaciar un terreno complejo de picos, valles, con estructuras similares a mesetas y formaciones similares a dunas de arena. Incluso hay una que mide hasta 400 metros.

“El mapeo nos ha proporcionado una gran cantidad de datos nuevos que debemos analizar más de cerca”, dijo Wåhlin. “Está claro que muchas suposiciones anteriores sobre el derretimiento de las partes inferiores de los glaciares se están quedando cortas. Los modelos actuales no pueden explicar los patrones complejos que vemos. Pero con este método, tenemos más posibilidades de encontrar las respuestas”.

¿Por qué es importante este hallazgo?

La plataforma de hielo Dotson desempeña un papel crucial en la estabilidad general de la capa de hielo de la Antártida occidental y en el posible aumento futuro del nivel del mar debido a su tamaño y ubicación. Estudios recientes han demostrado que la plataforma de hielo Dotson está experimentando un adelgazamiento significativo debido al calentamiento de las aguas oceánicas. Estas aguas, impulsadas por el cambio de las corrientes oceánicas y el aumento de las temperaturas globales, derriten la plataforma de hielo desde abajo, comprometiendo su integridad estructural. Los investigadores han observado que la plataforma se está adelgazando a un ritmo alarmante, de ahí que investigaciones como esta nos ayuden a desentrañar cómo evolucionan estos contrafuertes que evitan que el hielo de la tierra fluya hacia el océano y eleve los niveles del mar. Las repercursiones son indirectas pero dramáticas. Y las imágenes del dron son útiles porque cambian radicalmente la comprensión de los científicos sobre cómo las olas del océano afectan la evolución de las plataformas de hielo a medida que se derriten.

Así, tal y como esperaban los científicos, el estudio mostró que el glaciar se está derritiendo más rápido en los puntos donde las corrientes submarinas están erosionando su base, y las fracturas que atraviesan el glaciar están ayudando a que el derretimiento suba a la superficie. Y, sorprendentemente, en vez de haber una superficie lisa hay estas marcas en forma de lágrima que emergen de los picos y valles del hielo y los expertos creen que estos extraños patrones se crean por un derretimiento desigual a medida que el agua se mueve con la rotación de la Tierra a través de la parte inferior del glaciar.

“Para nosotros, no es solo un nuevo descubrimiento, sino también una llamada de atención de que muchas suposiciones anteriores sobre el derretimiento de las superficies inferiores de los glaciares son insuficientes”, concluye Wåhlin.

Referencias: