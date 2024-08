Tres monos protagonizan la tercera obra de Banksy en Londres en tres días consecutivos

miércoles, agosto 7, 2024

Tiempo de lectura: 2 minutos

Londres, 7 ago (EFE).- El célebre artista urbano británico conocido como Banksy confirmó este miércoles la autoría de una nueva obra de arte en un barrio del este de Londres, la tercera creación que desvela en tres días consecutivos, todas ellas protagonizadas por animales.

A través de una publicación en Instagram, el artista subió una fotografía de su más reciente pintura, donde aparece la silueta de tres monos colgando de una pequeña repisa en el puente de la estación de metro de Shoreditch High Street, y sobre una tienda vintage y una cafetería.

Este nuevo anuncio sucede después de que el grafitero, cuya identidad se desconoce, revelase este martes una pieza conformada por dos elefantes asomando la cabeza y mirándose entre sí a través de dos ventanas tapiadas de un edificio del barrio londinense de Chelsea.

Es la tercera obra que Banksy presenta en esta trilogía “animal” que comenzó este lunes en el barrio de Kew Green, en Richmond, también al suroeste de la capital británica, protagonizada por una cabra en lo alto de una cornisa de la que se desprenden varias rocas mientras una cámara real de vigilancia apunta a ella.

El ‘modus operandi’ de Banksy siempre es el mismo: sube una fotografía para confirmar que es el autor de la pintura, y el resto lo deja a la imaginación de sus más de 12 millones de seguidores, que ya especulan sobre si estas tres creaciones forman parte de una serie de arte “animal” y si les seguirán más en las próximas horas y días.

Sobre esta última pieza del artista basado en Bristol (suroeste de Inglaterra), en redes sociales algunos insinuaron que se trata de la representación de los tres monos sabios japoneses y su famoso proverbio “no ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal”, aunque en esta ocasión no aparecen tapándose los ojos, los oídos ni la boca.

Sobre la pintura de los dos elefantes, se cree que podría estar inspirado por la expresión metafórica del “elefante en la habitación”, que hace referencia a una verdad evidente que es ignorada o pasa inadvertida.

En cuanto a la cabra montesa, la primera de las obras, algunos consideran que podría representar que la raza humana está al borde de la extinción o señalar la falta de privacidad en los espacios públicos, al colocar una cámara de circuito cerrado.

Banksy es conocido por reivindicar problemas sociales, políticos y medioambientales a través de su arte callejero en varias partes del mundo; y sus obras son altamente cotizadas, llegando a alcanzar decenas de millones de euros en subastas. EFE