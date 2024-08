‘Romper el Círculo’: la primera novela de Colleen Hoover llega al cine

martes, agosto 6, 2024

Con 140 semanas en la lista de bestsellers del New York Times y cerca de 10 millones de copias vendidas, Hoover se ha consolidado como la autora más vendida en Estados Unidos

Sony Pictures presenta la esperada adaptación cinematográfica de “Romper el Círculo”, la primera novela de la reconocida autora Colleen Hoover. La película, que se estrena este jueves 08 de agosto, cuenta con la talentosa Blake Lively en el papel de Lily Bloom, quien también asume el rol de productora.

La historia sigue a Lily, una mujer que lucha por superar una infancia traumática mientras persigue su sueño de abrir un negocio en Boston. Un encuentro fortuito con el neurocirujano Ryle Kincaid, interpretado por Justin Baldoni, enciende una intensa conexión. Sin embargo, Lily pronto descubre en Ryle rasgos que le recuerdan la tumultuosa relación de sus padres. La trama se complica cuando Atlas Corrigan, el primer amor de Lily, interpretado por Brandon Sklenar, reaparece, forzándola a enfrentar una difícil decisión sobre su futuro.

Blake Lively se sintió inmediatamente atraída por la obra de Hoover. “Vi sus libros por todas partes. Ella tiene una voz que resuena profundamente en la gente”, comenta Lively. Justin Baldoni, quien dirige y actúa en la película, destaca la trascendencia de la novela. “Es una historia sobre la experiencia humana, no solo un romance”, afirma Baldoni.

“It Ends With Us” ha tenido un camino impresionante desde su publicación en 2016, alcanzando gran popularidad en la comunidad #BookTok de TikTok en 2022. Con 140 semanas en la lista de bestsellers del New York Times y cerca de 10 millones de copias vendidas, Hoover se ha consolidado como la autora más vendida en Estados Unidos. La secuela, “It Starts With Us”, rompió récords de pedidos anticipados en Simon & Schuster.

La adaptación cinematográfica promete ser un viaje emocional de amor y autodescubrimiento. No te pierdas el tráiler en https://www.youtube.com/watch?v=K0NCjRaxAEE y prepárate para una experiencia inolvidable en el cine.