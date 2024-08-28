¿Prohibir celulares en los planteles educativos?, el Ministerio lo analiza

miércoles, agosto 28, 2024

El Ministerio de Educación analiza prohibir celulares y otros dispositivos tecnológicos en las escuelas y colegios de Ecuador. Con esta medida se busca fomentar las relaciones sociales y cuidar la salud de los menores de edad.

Durante una entrevista en Radio Católica Nacional (RCN), el martes 27 de agosto del 2024, la ministra de Educación, Alegría Crespo, dijo que «la inseguridad también entra por los celulares» por lo cual es otra de las políticas que se están discutiendo en esta Cartera de Estado.

Crespo indicó que esta decisión se basa en las acciones de países del primer mundo donde se busca un uso responsable de los aparatos tecnológicos en la jornada escolar. Esto con el objetivo de cuidar el nivel neurológico y otros aspectos de la salud de las niñas, niños y adolescentes ante el uso prologando de la tecnología.

La Ministra de Educación afirmó que se está revisando minuciosamente y no descarta que podría ser la nueva medida a implementar en las instituciones educativas.

De igual forma, Alegría Crespo pidió apoyo de los docentes y las familias para que se lleve un uso responsable de la tecnología que permitan fomentar las relaciones sociales. «Estos espacios (escuelas y colegios) deben socializar y vivir de manera presencial con sus compañeros y profesores«.

También, se refirió a la inseguridad y el entorno educativo. Crespo aseveró que desde el Ministerio se han tomado múltiples acciones par fortalecer a los planteles como espacios seguros, sin embargo, aclaró que debe ser un trabajo en conjunto con las familias.

La titular de la Cartera de Estado indicó que actualmente los menores de edad que se involucran con el crimen organizada apenas han cumplido nueve años, pese a las acciones ágiles y técnicas. Pero, también recalcó que no pueden quedarse solos en casa porque son más vulnerables.

Mantener a las niñas y niños en las aulas

De igual forma, para evitar que más niñas, niños y adolescentes tengan estos vínculos, Alegría Crespo dijo que están trabajando en la reinserción escolar porque, hasta agosto del 2024, 78 000 estudiantes están fuera del sistema educativo.

También, aseveró que esta medida está siendo acompaña con el apoyo a sus representantes legales para que puedan reinsertarse en el sistema laboral y apoyar económicamente y psicológicamente en el desarrollo de sus hijos.

Además, el acompañamiento social lo acompañarán con el aprendizaje pues, a su parecer, la pérdida del año escolar no ayuda al modelo de educación que se están planteando. Por esta razón, el repetir un ciclo escolar solo se realizará en casos excepcionales.

«No se ha comprobado científicamente que un niño que repite el año aprender mejor, al contrario muchas veces se siente un fracasado, inútil y en muchos casos sus padres optan por sacarlos de la escuela para que trabajen y aporte a la familia», recordó Crespo.

‘Un estilo de vida ético’

Respeto a la implementación de la materia de Cívica en el sistema educativo ecuatoriano, la Ministra de Educación aseguró que «nunca debió haber salido» porque «los valores no tienen caducidad y son atemporales».

«Queremos velar y fomentar la identidad nacional, los deberes y derechos del buen ciudadano. Queremos fomentar un estilo de vida ético«, sentenció la funcionaria.

Alegría Crespo señaló que el sistema educativo está afectado por la falta de valores e incluso afirmó que hay jerarquías invertidas en las aulas y se han normalizado los antivalores. Es por eso que buscarán rescatar estas prácticas y «no seguir improvisando».

