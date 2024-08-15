María Corina Machado rechazó propuesta de nuevas elecciones y de un Gobierno de coalición

jueves, agosto 15, 2024

“Hay que respetar la voz del pueblo, hay que respetar la soberanía”, enfatizó Machado y preguntó: “¿Aceptarían ustedes que se llamara a otra elección en sus respectivos países?”, preguntó Machado

Tiempo de lectura: 3 minutos

Buenos Aires, (EFE).- La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, rechazó este jueves la propuesta de Brasil de que se celebren nuevas elecciones o se forme un Gobierno de coalición, e insistió en que los resultados que dieron ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales son fraudulentos.

“Las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas, donde hubo fraude y aun así logramos ganar”, respondió Machado en una rueda de prensa virtual con medios en Argentina y Chile, entre los que estaba EFE.

“Hay que respetar la voz del pueblo, hay que respetar la soberanía”, enfatizó Machado y preguntó: “¿Aceptarían ustedes que se llamara a otra elección en sus respectivos países?”.

“¿Si esta es una decisión que se va a tomar en una mesa, para que la hicieron en primer lugar?”, agregó.

Machado destacó además que “las elecciones las definen los votos, no los acuerdos de cúpulas”.

La propuesta de Brasil

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro vencedor, pero Machado insistió este jueves en “la victoria monumental” del opositor Edmundo González Urrutia con 7,3 millones de votos -casi el 84 % de las actas-, contra los 3,3 millones de votos que dijo obtuvo Maduro.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sugirió este jueves dos posibles salidas a la crisis postelectoral en Venezuela: la formación de un Gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición o la celebración de nuevos comicios.

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado habla durante una protesta en rechazo a los resultados oficiales de las elecciones presidenciales -que dan la victoria al presidente Nicolás Maduro-, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R.

Esta última iniciativa la apoyó su par estadounidense, Joe Biden, pero la rechazó el Gobierno de México, mientras que el presidente colombiano, Gustavo Petro, sugirió para Venezuela un “frente nacional” como el que hubo en su país en el siglo XX, en el que liberales y conservadores se turnaban el poder como paso “transitorio” hacia una “solución definitiva” a la crisis.

“Se va a una segunda elección, y si no le gusta las resultados ¿se va a una tercera, cuarta, quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro? ¿Aceptarían eso en su país?”, se preguntó Machado.

“Desconocer” las elecciones del 28 de junio “es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo. La soberanía popular se respeta. Las elecciones ya ocurrieron”, afirmó.

El régimen se ha negado a negociar la transición

Respecto a la idea de un Gobierno de coalición, pidió “tener mucho cuidado” porque diferenció los ejemplos en otros países donde los partidos tienen “diferencias de orden político” pero “han sido democráticos o no han sido involucrados en casos criminales”, de lo que sucede en Venezuela.

Machado recordó que su agrupación ofrece “incentivos y salvaguardas” a los oficialistas que quieran acercarse a sus filas para lograr una transición democrática de cara a una asunción de González Urrutia el 10 de enero próximo, a los que promete que no habrá “persecución” ni “venganza”.

“Estamos dispuestos”, pero “el régimen se ha negado hasta ahora” a negociar la transición, señaló.

Después de las elecciones en Venezuela, los Gobiernos de Brasil, Colombia y México iniciaron contactos para encontrar una solución a la crisis, un esfuerzo de mediación que cuenta entre otros con el respaldo de Estados Unidos. EFE