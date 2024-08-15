Incendio forestal en Nayón

jueves, agosto 15, 2024

Un equipo conformado por 22 bomberos están desplegados en la parroquia de Nayón, en el nororiente de Quito para sofocar un incendio forestal. El fuego se prendió la tarde de este jueves 15 de agosto del 2024.

Según información del Cuerpo de Bomberos de Quito, en la zona también se encuentran ocho vehículos forestales que realizan labores de control y extinción del fuego.

🔥🌳 #EmergenciasUIO | A esta hora nuestro equipo se encuentra desplegado por un incendio forestal en el sector de Nayón. 🚒👨🏼‍🚒 Movilizamos 22 bomberos y ocho vehículos forestales que realizan labores de control y extinción del fuego.#NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/MC6o6j2e52 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 15, 2024

De momento se desconocen las causas que provocaron el incendio forestal. De acuerdo con cifras del Municipio de Quito, en julio de este año se atendieron 153 incendios que afectaron una superficie de 457,3 hectáreas en la capital.

Muchos de estos flagelos, dijo el reporte, fueron causados por actividades humanas como tirar basura a quebradas, encender fogatas al acampar, quemar desechos vegetales y no limpiar la vegetación alrededor de las casas.