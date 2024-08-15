LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Incendio forestal en Nayón

Redacción
jueves, agosto 15, 2024
De momento se desconocen las causas que provocaron el incendio forestal. De acuerdo con cifras del Municipio de Quito, en julio de este año se atendieron 153 incendios que afectaron una superficie de 457,3 hectáreas en la capital
Tiempo de lectura: < 1 minuto

 

Un equipo conformado por 22 bomberos están desplegados en la parroquia de Nayón, en el nororiente de Quito para sofocar un incendio forestal. El fuego se prendió la tarde de este jueves 15 de agosto del 2024.

Según información del Cuerpo de Bomberos de Quito, en la zona también se encuentran ocho vehículos forestales que realizan labores de control y extinción del fuego.

De momento se desconocen las causas que provocaron el incendio forestal. De acuerdo con cifras del Municipio de Quito, en julio de este año se atendieron 153 incendios que afectaron una superficie de 457,3 hectáreas en la capital.

Muchos de estos flagelos, dijo el reporte, fueron causados por actividades humanas como tirar basura a quebradas, encender fogatas al acampar, quemar desechos vegetales y no limpiar la vegetación alrededor de las casas.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com