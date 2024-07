Luana Alonso anuncia su retiro de la natación a los 20 años en plenos Juegos Olímpicos de París 2024

sábado, julio 27, 2024

Luego de participar en los 100 metros mariposa, la atleta de Paraguay confirmó que dejará el deporte profesional para dedicarse a su carrera universitaria

La actividad oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzó este sábado y ya tuvo uno de sus momentos más emotivos con la nadadora paraguaya Luana Alonso como protagonista. Tras quedar sexta en la Serie 1 de los 100 metros mariposa con un tiempo de 1:03:09 que no le permitió clasificar a las semifinales de la especialidad, la atleta de 20 años hizo un anuncio entre lágrimas que sorprendió.

“La verdad que no me fue como yo quería lastimosamente, pero estoy muy sentimental porque fue mi última carrera y ya me retiro de la natación”, expresó ante las cámaras de Claro Sports tras presentarse en el recinto Paris La Défense Arena.

La atleta oriunda de Asunción, que también había participado en Tokio 2020 donde hizo un tiempo de 1:00.37 en la misma disciplina, explicó las motivaciones de su determinación: “Voy a irme a estudiar a Estados Unidos, voy a seguir mi carrera de ciencias políticas y por qué no ser Ministra de Deportes algún día, porque yo como deportista sé lo que sufren los deportistas y los quiero ayudar a impulsar el deporte. Luchen por su sueños, no importa lo que pase, siempre manténganse firmes en sus creencias. Vamos Paraguay”.

Visiblemente emocionada, aclaró: “Tanto tiempo que hice natación, fueron 18 años. Tengo tantos sentimientos, pero lastimosamente tomé la decisión de dejar. Estoy feliz que mi última carrera sea acá en los Juegos Olímpicos. Tal vez no me fue como yo quería, le pido disculpas a Paraguay, de corazón. Pero hice lo que pude a pesar de varias cosas que me pasaron antes. Entonces estoy feliz, y también de retirarme acá con el estadio lleno y al fin tener unos Juegos Olímpicos”.

La talentosa atleta de 20 años es una de las 28 deportistas (6 mujeres y 22 hombres) que representan a Paraguay en París 2024, en una delegación que contó con la remera Alejandra Alonso y el golfista Fabrizio Zanotti como abanderados. En su cuenta oficial de Instagram, con más de 274 mil seguidores, la nadadora también comunicó su determinación: “Ya es oficial! Me retiro de la natación, muchísimas gracias a todos por el apoyo! Perdón Paraguay solamente me queda agradecer!”. En su perfil de X, al mismo tiempo, aclaró: “Gente, mi decisión ya tome tiempo atrás! No fue por los juegos! Así que nada, me queda solo agradecerles a todos los que me apoyaron siempre”.

El mejor tiempo de los 100 metros mariposa femenino en las eliminatorias fue para la china Yufei Zhang con un tiempo de 56.50, que le permitió aventajar a la japonesa Mizuki Hirai (56.71) y las norteamericanas Torri Huske (56.72) y Gretchen Walsh (56.75). Alonso quedó ubicada como el 29° mejor tiempo por delante de la oriunda de Nicaragua María Victoria Schutzmeier (1:03.18) y Hayley Hoy (1:03.36). La final por medallas de esta disciplina se celebrará el domingo 28 de julio desde las 15.40 (hora Argentina).

