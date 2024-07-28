La vida de los astronautas del Boeing Starliner atrapados indefinidamente en el espacio

domingo, julio 28, 2024

Sunita Williams y Barry Wilmore, lejos de estar de vacaciones, realizan experimentos y labores esenciales mientras se determina la seguridad de su vehículo de regreso

Una estancia prolongada en la Estación Espacial Internacional podría ser el sueño de unas vacaciones. Grandes vistas de la Tierra y del sistema solar por la ventana. Volar al estilo de Superman en gravedad cero mientras flotan M&M en la boca del otro. Incluso hay internet decente y una amplia selección de películas.

Por desgracia, para Sunita Williams y Barry “Butch” Wilmore, los astronautas de la NASA cuya estancia en la estación espacial se ha prolongado indefinidamente mientras su equipo y Boeing determinan qué ha fallado en su nave espacial, los burócratas de la organización no les permiten tomarse vacaciones.

Mientras los ingenieros en tierra examinan por qué fallaron varios de los propulsores de la nave Starliner de camino a la estación, los astronautas tienen que trabajar.

La estación espacial es, después de todo, un laboratorio en órbita, y el trabajo de los tripulantes mientras están allí es realizar experimentos científicos y el mantenimiento de la nave. Ahora que hay dos pares de manos extra, el trabajo, incluidas las tareas más tediosas (sí, incluso un poco de mantenimiento de los aseos), se reparte entre los nueve astronautas a bordo que viven en una nave de la longitud de un campo de fútbol con el espacio vital de un avión Boeing 747.

Williams y Wilmore llegaron a la estación espacial el 6 de junio para lo que se suponía que iba a ser una misión de unos ocho días que, a partir del viernes, se ha alargado hasta los 51 días.

El retraso se debe a que, durante la aproximación a la estación, cinco de los propulsores de la nave espacial se apagaron de repente, y a que la nave también sufrió una serie de pequeñas, pero persistentes fugas de helio en su sistema de propulsión. Desde entonces, los ingenieros de Boeing y la NASA han estado realizando pruebas para determinar qué falló y asegurarse de que la nave espacial es segura para llevar a Wilmore y Williams de vuelta a casa.

En una reunión informativa celebrada el jueves, los responsables de la NASA no pudieron precisar cuándo será eso. Dijeron que el Starliner probablemente todavía está lo suficientemente sano como para llevar a la tripulación a casa, pero que esa decisión se tomaría durante una revisión intensiva, en la que participarían los máximos responsables de la organización y Boeing, que podría programarse ya para la próxima semana.

Pero han dicho en repetidas ocasiones que los astronautas no están varados y que, en caso de emergencia, podrían volar a casa en Starliner. La cápsula Dragon de SpaceX, que ha estado llevando astronautas a la estación espacial para la NASA desde 2020, podría usarse como respaldo si fuera necesario, dijeron funcionarios de la NASA.

La misión es el primer vuelo de Starliner con personas a bordo, una prueba para ver cómo funciona la nave espacial antes de que la NASA permita que un contingente completo de cuatro astronautas vuele a la estación espacial para estancias de hasta seis meses.

A pesar de su accidentado viaje a la estación espacial, los astronautas declararon este mes que tienen plena confianza en el Starliner y que están disfrutando de su prolongada estancia en el espacio, donde pueden permanecer en contacto con amigos y familiares en casa. Wilmore, de 61 años, es un capitán retirado de la Marina y piloto de aviones de combate de Tennessee, casado y con dos hijas.

Williams, de 58 años, es de Massachusetts y también es capitana jubilada de la Marina, donde sirvió como piloto de helicópteros. Está casada y disfruta con los perros de la familia.

“Hemos estado muy ocupados aquí arriba, integrados de lleno en la tripulación”, declaró Williams durante una reunión informativa con periodistas. “Es como volver a casa. Es agradable flotar por ahí. Es agradable estar en el espacio y trabajar aquí arriba con el equipo de la Estación Espacial Internacional. Así que sí, es genial estar aquí arriba”.

Wilmore añadió: “Es un gran lugar para estar, un gran lugar para vivir, un gran lugar para trabajar”.

Desde que llegaron a la estación, han utilizado un ecógrafo para escanear sus venas y recopilar datos sobre cómo afecta el espacio al cuerpo humano. Williams trabajó en estudios que examinaban el “uso de la microgravedad para fabricar fibras ópticas de mayor calidad” que las que pueden fabricarse en la Tierra. También trabajó en un estudio que utilizaba “la física de fluidos, como la tensión superficial, para superar la falta de gravedad al nutrir y regar plantas cultivadas en el espacio”.

Además de la ciencia, hay tareas que hacer, como “el mantenimiento que se ha estado esperando durante un tiempo – cosas que han estado en los libros durante un tiempo”, dijo Williams.

Así que se les ha asignado, como a un par de manos de la tripulación de un barco en alta mar, hacer inventario de los suministros de alimentos de la estación. Han cambiado una bomba de procesamiento de orina. A Wilmore, un poco manitas que construye mesas y cobertizos para su iglesia, se le encargó el mantenimiento de un par de congeladores utilizados para guardar muestras de investigación, así como rellenar los circuitos de refrigerante de una de las bombas de agua de la estación.

Incluso han tenido algún susto. El mes pasado, todos los astronautas tuvieron que regresar a sus respectivas naves espaciales porque un satélite se rompió a una altitud cercana a la estación espacial, lo que podía suponer una amenaza.

Williams y Wilmore saltaron al interior del Starliner y empezaron a prepararse para desembarcar en caso de que los restos del satélite impactaran contra la estación, obligándoles a evacuarla. Al final, los restos pasaron sin incidentes y la tripulación reanudó las operaciones.

La ingravidez es una gozada, sobre todo después de que los astronautas se adaptaran y volaran por la estación con soltura. “La gravedad es un asco. Es horrible”, dijo una vez el veterano astronauta Sandy Magnus.

Pero, a pesar de las maravillas de volar alrededor del globo a 27.000 km/h, experimentar un amanecer cada 90 minutos y ver continentes enteros en tu campo de visión, el espacio puede envejecer.

Incluso los astronautas más curtidos sienten nostalgia. La estación puede resultar estrecha. Ir al baño, un procedimiento delicado que implica succión, es desagradable. Y la falta de gravedad hace que los astronautas se sientan constantemente congestionados, ya que los fluidos se desplazan por sus cuerpos.

“Creo que la misión espacial perfecta es probablemente de un mes, porque te da tiempo suficiente para empezar a sentirte normal, y luego te irías a casa”, dijo en una entrevista Scott Kelly, ex astronauta de la NASA que pasó casi un año en la estación espacial.

Tener más personas en la estación significa que los suministros de alimentos se agotarán más rápidamente, y los sistemas diseñados para eliminar el dióxido de carbono del aire de la estación espacial tendrán que trabajar más duro. “Van a poner un poco de tensión en eso”, dijo Kelly. “Por otro lado, hay cuatro manos extra para hacer más trabajo. Y parece que siempre hay mucho trabajo por hacer ahí arriba. Así que eso es positivo”.

Los astronautas están entrenados para todo tipo de situaciones, dijo, especialmente cuando las cosas se tuercen. Y las tripulaciones en tierra trabajan incansablemente entre bastidores para garantizar la seguridad de los astronautas.

“Tienen nuestras vidas en sus manos y son muy profesionales”, dijo Kelly. “Son vuelos espaciales, arriesgados y peligrosos. Las cosas pueden salir mal. Pero hay que confiar en el equipo y en la gente, y estoy seguro de que todo irá bien”.

Prolongar la estancia de los astronautas en la estación espacial es algo que la NASA ya ha hecho antes. En 2022, una nave espacial rusa que había llevado al astronauta Frank Rubio y a dos cosmonautas rusos a la estación sufrió una fuga masiva que obligó a Rusia a enviar una nave de rescate para traerlos a casa. Como resultado, la estancia prevista de seis meses de Rubio se duplicó, lo que le otorgó el récord de mayor permanencia continuada en el espacio para un estadounidense: 371 días.

Al principio, dijo, la prórroga fue difícil. “Fue un reto porque sabías que ibas a estar lejos de tu familia más tiempo del previsto”, dijo a NPR. “Pero también sabías que estaban tomando la decisión correcta en cuanto a nuestra seguridad. … Así que una vez superado el shock inicial y la sorpresa, te centras en sacar lo mejor de ti y asegurarte de que la misión se ha cumplido”.

Con tanto tiempo en el espacio, pudo adaptarse de verdad y mejorar su forma de vivir y trabajar en un entorno ingrávido. Según declaró a Space.com, tuvo “la increíble suerte de poder aprovechar las lecciones aprendidas y aplicarlas de inmediato. Mucha gente tiene que esperar cinco, seis o diez años [para una segunda misión] hasta que son capaces de poner en práctica esas cosas que acaban de aprender”.

Antes de su vuelo en el Starliner, Wilmore y Williams habían esperado años para volver al espacio. Ambos son veteranos de dos vuelos espaciales anteriores, con más de 500 días en el espacio entre los dos, y estaban ansiosos por volver.

Antes del vuelo, Williams dijo en una entrevista que era consciente de que, al tratarse de un vuelo de prueba, ella y Wilmore podrían verse obligadas a improvisar. “Prevemos que todo saldrá según lo planeado”, dijo. “Pero si no es así, nos tomaremos un momento para analizarlo y hablar de ello, y no nos pasará nada. Así que nuestra confianza en la misión es alta”.

Y añadió: “No me quejo de que estemos aquí un par de semanas más”.

