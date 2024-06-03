Confirman tercera víctima mortal, por ataque armado en circo de Manta

lunes, junio 3, 2024

Un joven es la tercera víctima mortal por el ataque armado en un circo de Manta, la noche del domingo 2 de junio de 2024. El hombre murió en el hospital luego de ser alcanzado por una bala mientras hacía la fila para ingresar al evento.

Steven Mendoza, de 24 años, recibió un disparo en el abdomen. Gravemente herido fue trasladado a una casa de salud donde falleció en horas de la madrugada, confirmaron las autoridades.

El ataque segó las vidas del asambleísta alterno Cristhian Nieto y de su esposa Nicole Burgos, que fueron atacados por sicarios en el circo. De acuerdo con información de la Policía Nacional, el ataque habría estado dirigido para la pareja de creadores de contenido.

Nieto y Burgos eran influencers. Él había sido electo asambleísta en la provincia de Los Ríos representando al movimiento Revolución Ciudadana. La pareja deja dos niños en la orfandad.

Según medios locales, Steven Mendoza acudió al circo con su esposa y fue alcanzado por una bala mientras esperaba en la fila de ingreso.

El ataque fue captado en video durante la transmisión en vivo de un medio local. Un periodista resultó herido, «Necesito atención, una ambulancia, una ambulancia, por favor. Estoy herido en el brazo», se escuchó durante la grabación, pero no hay detalles de su estado de salud.

El coronel de la Policía Fabary Montalvo detalló que dos hombres armados y encapuchados ingresaron por la parte posterior del circo, salieron hacia la puerta principal y atacaron al asambleísta.

Los desconocidos le dispararon en al menos 12 ocasiones y luego huyeron en un vehículo que los esperaba en la vía principal. La Policía confirmó que este automotor fue localizado en el sector Los Artesanos totalmente incinerado. Además, en la escena del crimen se levantaron 12 indicios balístico de un arma larga.

Texto publicado en Teleamazonas

https://www.teleamazonas.com/muertos-ataque-circo-manta/