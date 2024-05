Real Madrid derrotó 2-1 al Bayern Múnich con una agónica remontada

miércoles, mayo 8, 2024

El conjunto español consiguió la victoria gracias a las conquistas de Joselu a los 88 y 91 minutos. Alphonso Davies había puesto en ventaja a los alemanes. Los de Carlo Ancelotti irán por la gloria en Wembley.

¡Final del partido!

“El fútbol es ese deporte que juegan 11 contra 11 y siempre gana el Real Madrid”. Así se podría definir la semifinal que se disputó en el Santiago Bernabéu. El Bayern Múnich se había puesto en ventaja a través de Alphonso Davies y se encaminaba para jugar la final, pero Carlo Ancelotti envió a la cancha a Joselu en lugar de Federico Valverde y el delantero español revirtió la historia con goles a los 88 y 91 minutos. El Merengue buscará su 15ta Champions League en Wembley ante el Borussia Dortmund, que intentará romper con la hegemonía de la Casa Blanca.

Minuto 91: ¡Gol del Real Madrid!

En pleno desconcierto del Bayern Múnich, el Real Madrid celebra el 2 a 1 gracias a Joselu. El grito heroico del español se dio con suspenso, debido a que las autoridades debieron recurrir al VAR para confirmar la conquista del Merengue. Se jugarán 9 minutos más.

Minuto 88:¡Gol de Real Madrid!

Por esas razones que no tienen explicación en el fútbol, Manuel Neuer comete un grosero error y le deja servido el tanto del empate a Joselu.El arquero alemán había tenido una jornada notable, pero falló en la última escena.

Minuto 81: se lo pierde Kim Min-Jae

A través de una pelota parada, el coreano ganó en el área española e impactó su cabezazo contra el travesaño. El sonido metálico se silenció con el silbato de Szymon Marciniak, quien sancionó una infracción en ataque.

Minuto 71: ¡Gol del Real Madrid!

El Merengue llegó al empate, pero el árbitro Szymon Marciniak recurre al VAR para anular la conquista por una clara infracción de Nacho sobre Kimmich. El Bayern Múnich sigue en ventaja por la mínima diferencia.

Minuto: ¡Gol de Bayern Múnich!

Musiala se asoció con Harry Kane y el delantero británico envió una pelota profunda para Alphonso Davies. El canadiense dominó, encaró por hacia el centro y sacó un violento disparo que selló el 1 a 0. Por el momento habrá final alemana en Wembley.

Minuto 65: Lunin le ahoga el grito a Musiala

Si bien el Real Madrid arrincona al Bayern Múnich contra el arco de Neuer, el conjunto alemán propone peligro de contragolpe. El ucraniano responde con autoridad ante los avances de la visita.

Minuto 59: tiro libre peligroso para el Real Madrid

Jude Bellingham cae al borde del área grande y Rodrygo se hace cargo de la ejecución. El brasileño buscó el palo de la barrera y Manuel Neuer voló para evitar el gol. Siguen 0 a 0. En la jugada siguiente, el arquero campeón del mundo en 2014 también se lució ante un remate de Vini Jr.

Minuto 55: Rodrygo se lo pierde abajo del arco

Luego de un notable desborde de Vinicius JR, el brasileño se sacó de encima a Joshua Kimmich y habilitó a su compañero, quien definió de primera con un toque sutil que se fue a centímetros del palo izquierdo de Neuer.

Minuto 52: Harry Kane pone en apuros a la última línea española

El delantero británico se las ingenia para lastimar, pero Andriy Lunin responde con solvencia.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Se reanuda el espectáculo en el imponente Santiago Bernabéu. Todavía el marcador está en blanco.

¡Final del primer tiempo!

El Real Madrid y el Bayern Múnich no se sacan diferencias en el Santiago Bernabéu. El Merengue fue superior, pero no pudo con la soberbia de Manuel Neuer. Thomas Tuchel tuvo que reemplazar a Serge Gnabry por Alphonso Davies debido a una lesión muscular del extremo alemán. El boleto para Wembley aún no tiene dueño.

Minuto 44: Noussair Mazraoui prueba de media distancia

El lateral marroquí se proyectó al ataque e intentó sorprender a Andriy Lunin, pero el ucraniano respondió con seguridad. Se va a jugar un minuto más.

Minuto 40: Neuer evita el gol del Merengue

El arquero alemán desactivó el peligro con una maniobra magnífica, luego de un centro de Vini Jr que parecía meterse por el segundo palo. El Real Madrid fue superior durante toda la primera etapa.

Minuto 37: el Bayern Múnich intenta dormir el partido

Los de Thomas Tuchel se apoderan de la pelota con toques cortos y precisos en su campo. Los alemanes no tienen profundidad para lastimar y prefieren bajarle el ritmo al pleito para no sufrir los ataques de Vinicius por la banda izquierda.

Minuto 28: primera volada de Andriy Lunin

Harry Kane se adueñó de una pelota en el borde del área grande y sorprendió con una volea punzante que el arquero ucraniano desactivó al córner.

Minuto 24: preocupación en Bayern Múnich

Serge Gnabry pide asistencia médica y parece no poder continuar con el compromiso. Thomas Tuchel envía a la cancha a Alphonso Davies por la lesión muscular del delantero.

Minuto 13: milagro en el área de Neuer

En una jugada confusa, en la que había dos pelotas dentro de la cancha, el Real Madrid sacó rápido un lateral y desarticuló a la defensa del Bayern Múnich. Vinicius definió con un remate que se estrelló en el poste y en el rebote no pudo quebrar la notable resistencia del arquero germano. Si la acción terminaba en gol, hubiera sido revisada por el VAR.

Minuto 8: el Bayern Múnich lo tuvo de contragolpe

El que impone condiciones es el equipo Carlo Ancelotti, pero los alemanes apuestan por la velocidad de Gnabry. La definición cruzada del delantero se fue muy ancha.

Minuto 5: el Merengue presiona con voracidad

El Real Madrid no le deja tocar la pelota al Bayern Múnich y lleva el duelo a la zona defendida por Neuer. En la más clara Rodrygo no logró conectar un venenoso buscapié de Dani Carvajal.

¡Comenzó el partido!

Luego del sorteo entre los capitanes, Manuel Neuer y Nacho, el árbitro Szymon Marciniak levantó el telón del espectáculo internacional.

