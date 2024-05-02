LOADING

Gobierno pide a Fiscalía investigar a empresa proveedora de alimentos en cárceles de Ecuador

Redacción
jueves, mayo 2, 2024
El Gobierno de Daniel Noboa pidió la Fiscalía que investigue presuntos actos ilícitos que involucrarían a la compañía  Lafattoria S. A, proveedora de alimentación en las cárceles en Ecuador
El Gobierno de Daniel Noboa pidió la Fiscalía que investigue presuntos actos ilícitos que involucrarían a la compañía  Lafattoria S. A, proveedora de alimentación en las cárceles en Ecuador. El hecho se conoció tras la divulgación de un oficio para la fiscal Diana Salazar este jueves 2 de mayo del 2024.

En el documento se ponen en conocimiento el informe del Centro de Inteligencia Estartégica (CIES), donde se analizaron las alertas por sospechas de actos ilícitos de carácter penal con el denominado ‘caso Alpha’.

«Es claro que existe una responsabilidad primordial de garantizar la integridad y transparencia de lo que conducido a una exhaustiva revisión de las alertas recibidas, así como la implementación de medidas concretas para investigar cualquier presunta irregularidad», añade el Ejecutivo.

Además, insta a la fiscal Salazar a continuar su lucha contra la corrupción y el crimen organizado. «Es evidente que todo nexo que pueda tener el crimen organizado en el país debe ser combatido. Por eso tamos seguros que la Señora Fiscal dará celeridad que amerita en este caso«, enfatizó.

Finalmente, en el oficio se recalca la disponibilidad para colaborar con la investigación y proporcionar la información o asistencia que se necesite en el proceso.

Lafattoria S. A. fue creada en marzo de 2008 y está radicada en Guayaquil. A la fecha la compañía asegura que el Estado le debe cinco meses y que las licitaciones que ganaron fue por el escaso interés de otros proveedores.

 

Texto publicado en Teleamazonas

https://www.teleamazonas.com/gobierno-investigue-empresa-alimentos-carceles/

