Familiares de periodistas asesinados de El Comercio señalan inconsistencias en actas desclasificadas

viernes, mayo 17, 2024

Hoy presentaron un comunicado a la Corte Constitucional para detallar las inconsistencias de las actas. Pidieron una reunión con la ministra del Interior, Mónica Palencia, pero no ha obtenido respuestas. Afirman que los documentos están recortados e incompletos.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Los familiares del reportero Javier Ortega, fotógrafo Paúl Rivas y conductor Efraín Segarra, dieron una rueda de prensa este viernes 17 de mayo de 2024 para informar sobre los hallazgos encontrados en los fragmentos de las actas 18, 19 y 20 del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), las cuales corresponden a marzo y abril de 2018.

Esa información fue propocionada por el Gobierno Nacional tras acatar la disposición de la Corte Constitucional (CC) de desclasificar la información reservada sobre el secuestro y muerte de los periodistas de El Comercio. Ricardo Rivas, hermano de Paúl, comenzó explicando que hay varias inconsistencias en los documentos. Además, las actas están recortadas e incompletas.

Expuso primero lo que señala el acta número 18. Esta dice que se reunió el Cosepe, al mediodía del 28 de marzo de 2018, tras el secuestro, y se utilizó una presentación para informar lo que ocurrió. “Esta presentación (sobre lo que se trató en el encuentro) no nos fue entregada”. Añadió que solo desclasificaron cuatro hojas del reporte, otras 17 páginas no fueron entregadas.

Dijo que jamás se les indicó lo que un equipo especializado de la Policía Nacional ingresó para los procesos de negociación. “Nunca supimos de eso (…) ¿Con quiénes conversaron los equipos técnicos?”. Cuestionó que a las familias jamás les hablaron de la posibilidad de un rescate, lo cual se menciona en los datos reservados.

Añadió que se bloqueó información clave en varios puntos de los informes y existen varias inconsistencias y contradicciones como reuniones en las que no participaron, así como la existencia de un negociador colombiano que nunca supieron sobre su existencia.

Lamentó que la prioridad del expresidente Lenín Moreno Garcés fue proteger la imagen del Estado. No veló por las vidas de Javier, Paúl y Efraín. “Hay otras inconsistencias de las cuales no puedo referirme”.

Rivas anunció que hoy mismo se presentará un comunicado a la Corte Constitucional para detallar las inconsistencias de las actas. Pidió una reunión con la ministra del Interior, Mónica Palencia Núñez, pero no ha obtenido respuestas.

“Nuestras familias no tienen bandera política y no estamos en contra de cualquier Gobierno. Queremos la verdad y la justicia. Las cosas hay que decirlas, sobre todo cuando no hay espacio para el diálogo”, enfatizó.

La rueda de prensa se realiza en el edificio de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), ubicado en el norte de Quito.

