EE.UU. sanciona a cientos de empresas por ayudar a Rusia

“Los casi 300 objetivos de estas sanciones incluyen a actores que han permitido a Rusia adquirir en el exterior la tecnología y el equipo que necesitan”, señaló el Departamento de Tesoro.

EE.UU. lanzó una nueva ronda de sanciones contra cientos de empresas, incluyendo varias compañías chinas, a las que señala por ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania.

“Las acciones de hoy perturbarán y degradarán aún más los esfuerzos bélicos de Rusia al atacar su base industrial militar y las redes de evasión que ayudan a abastecerla”, continuó el anuncio.

EE.UU. señala a empresas chinas

Como parte de las medidas, EE.UU. señaló este miércoles a varias empresas chinas productoras y exportadoras de “objetos esenciales para la industria de defensa aérea rusa”.

A su vez, el Tesoro también sancionó a más de 80 compañías que acusa de ayudar al gobierno de Vladimir Putin a evadir sanciones o de apoyar el programa de armas químicas y biológicas de Rusia.

Entre ellas están empresas con base en China, Azerbaiyán, Bélgica, Turquía, Eslovaquia y Emiratos Árabes Unidos, detalló en un comunicado.

El paquete de medidas incluye a su vez sanciones contra tres personas que Washington acusa de estar relacionadas con la muerte del opositor ruso Alexéi Nalavni.

Sancionan por muerte de Alexéi Nalavni

Los señalados son todos trabajadores de la penitenciaría IK-3 y la IK-2, en localidad ártica de Jarp, donde el político falleció en circunstancias aún sin esclarecer.