LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

EE.UU. sanciona a cientos de empresas por ayudar a Rusia

Redacción
jueves, mayo 2, 2024
“Los casi 300 objetivos de estas sanciones incluyen a actores que han permitido a Rusia adquirir en el exterior la tecnología y el equipo que necesitan”, señaló el Departamento de Tesoro.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

 

EE.UU. lanzó una nueva ronda de sanciones contra cientos de empresas, incluyendo varias compañías chinas, a las que señala por ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania.

“Los casi 300 objetivos de estas sanciones incluyen a actores que han permitido a Rusia adquirir en el exterior la tecnología y el equipo que necesitan”, señaló el Departamento de Tesoro.

“Las acciones de hoy perturbarán y degradarán aún más los esfuerzos bélicos de Rusia al atacar su base industrial militar y las redes de evasión que ayudan a abastecerla”, continuó el anuncio.

EE.UU. señala a empresas chinas

Como parte de las medidas, EE.UU. señaló este miércoles a varias empresas chinas productoras y exportadoras de “objetos esenciales para la industria de defensa aérea rusa”.

A su vez, el Tesoro también sancionó a más de 80 compañías que acusa de ayudar al gobierno de Vladimir Putin a evadir sanciones o de apoyar el programa de armas químicas y biológicas de Rusia.

Entre ellas están empresas con base en ChinaAzerbaiyánBélgicaTurquíaEslovaquia Emiratos Árabes Unidos, detalló en un comunicado.

El paquete de medidas incluye a su vez sanciones contra tres personas que Washington acusa de estar relacionadas con la muerte del opositor ruso Alexéi Nalavni.

Sancionan por muerte de Alexéi Nalavni

Los señalados son todos trabajadores de la penitenciaría IK-3 y la IK-2, en localidad ártica de Jarp, donde el político falleció en circunstancias aún sin esclarecer.

Las medidas anunciadas este miércoles llegan días después de una visita oficial del secretario de Estado de EE.UUAntony Blinken, a China donde pidió a Pekín que “no ayude a Rusia”, dejándole de suministrar componentes que podrían ser usados en la guerra contra Ucrania.

Desde el estallido de la guerra en UcraniaChina ha mantenido una postura ambigua dentro de la cual ha pedido respeto para “la integridad territorial de todos los países”, incluida Ucrania, y atención para las “legítimas preocupaciones de todos los países”, en referencia a Rusia. EFE

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

EE. UU. actualiza normas para la entrega de visas en Ecuador
La incertidumbre crece en Venezuela tras despliegue militar de EE. UU. en el Caribe
Solo cuatro países de América Latina y el Caribe son “seguros” según EE. UU. ¿y Ecuador?
Estados Unidos y Ecuador fortalecen sus relaciones bilaterales con foco en migración y crimen organizado

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com