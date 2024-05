Caso Metástasis: Ronny Aleaga está en Venezuela

miércoles, mayo 1, 2024

Ronny Aleaga, procesado por el caso Metástasis, permanece prófugo. Su expareja lo acusa de secuestrar a su hijo

Tiempo de lectura: 3 minutos

El exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, procesado por el caso Metástasis, permanece prófugo de la justicia. Fue ubicado en Venezuela, por una alerta de su exesposa, quien acudió al consulado de Ecuador en Caracas para pedir el rescate de su hijo, que estaría con Aleaga.

La mujer indica que el prófugo se había llevado a su hijo de vacaciones, pero que no regresaba por su condición legal en Ecuador y porque la vida del menor de edad está en riesgo.

También denunció que la mantenía encerrada en una casa y que escapó con su hijo para pedir ayuda en el Consulado. Además, relata que fue obligada a firmar la solicitud de refugio, en una institución venezolana, argumentando que sin eso no podía volver a Ecuador con su hijo.

Aquí un fragmento de la comunicación que llegó a Cancillería, vía correo electrónico:

“…estoy secuestrada en Caracas ya que mi expareja (Ronny Alega) se trajo de vacaciones a mi hijo y no lo quiso regresar diciéndome que la cabeza de mi hijo tenía precio en Ecuador. Entonces vine a Caracas el 18 de marzo de 2024 para llevármelo a otro país en donde tengo familia, sin embargo, en una institución venezolana me hicieron firmar obligada un documento de solicitante de refugio, me dijeron que sin eso me regresaba a Ecuador sin mi hijo. Le he solicitado la firma de salida del país al padre de mi hijo para poder solicitar la visa requerida, sin embargo, se niega rotundamente.

Solicito su ayuda porque estoy bajo amenaza en este país, secuestrada por el padre de mi hijo. Me dejaba encerrada en la casa sin tener acceso a llaves. Hoy, 25 de abril de 2024, me escapé junto con mi hijo para ir al Consulado. Saqué a mi hijo en pijamas de la casa, necesito apoyo urgente, no tengo a donde ir y necesito me brinden la colaboración para quedarme en el consulado”.

El mismo día, la encargada del consultado de Ecuador en Caracas le envió esta comunicación al viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, en el que le informa:

En la tarde de hoy se ha tenido conocimiento de la presencia del señor Ronny Aleaga en territorio venezolano.

El 20 de marzo de 2024 el señor habría efectuado una solicitud de refugio en Venezuela ante la comisión nacional para los refugiados para él, sus padres, hermano e hijo menor de edad de 12 años, todos de nacionalidad ecuatoriana.

Al momento se desconoce la ubicación exacta de Aleaga. Según el oficio, la dirección proporcionada en el municipio Libertador, en Caracas, corresponde al lugar en el que vivían sus familiares, pero ya no están ahí.

Televistazo conversó por teléfono con su exesposa, nos confirmó que sigue en el Consulado con su hijo y que recibe información de la Cancillería sobre la asistencia que necesita, pero aún no se concreta.

Ella pide que la ubiquen en un tercer país con su hijo, asesoría legal y que garanticen su seguridad y la de su familia.

Ronny Aleaga, procesado en el caso Metástasis

El juez del caso Metástasis solicitó que se oficie a Interpol para activar la alerta roja para la localización y captura de Aleaga.

De acuerdo con la tesis de Fiscalía, Aleaga era operador de la red de corrupción que involucraba a grupos criminales con la justicia, en la Asamblea Nacional.

El alias con el que fue identificado era como Ruso. En los chats de Leandro Norero aparece en repetidas ocasiones, principalmente en conversaciones con Xavier Jordán, su rol era “neutralizar” a Fernando Villavicencio, cuando también era asambleísta, contra quien tenían sed de venganza por exponerlos en la fotografía de la piscina.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/caso-metastasis-ronny-aleaga-venezuela-HN7258292