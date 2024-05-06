Alemania llamó a consultas a su embajador en Rusia, tras hackeos al partido Socialdemócrata

lunes, mayo 6, 2024

Alexander Lambsdorff no asistirá a la asunción de Vladimir Putin, que iniciará un nuevo mandato en Moscú. Berlín señala por el ciberataque al grupo ruso ATP28, al que también se le atribuyen hackeos en Estados Unidos y otros países europeos.

Alemania anunció este lunes que llamó a su embajador en Rusia para una semana de consultas en Berlín luego de un presunto ataque de piratas informáticos contra el partido del canciller Olaf Scholz.

La semana pasada, Alemania acusó a agentes militares rusos de piratear los niveles más altos del partido Socialdemócrata de Scholz y otros objetivos gubernamentales e industriales sensibles. Berlín se ha unido a la OTAN y a otros países europeos para advertir que el ciberespionaje de Rusia tendría consecuencias.

El Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín dijo el lunes que el gobierno se está tomando “en serio” el último incidente y que la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, había decidido volver a llamar al embajador alemán, Alexander Lambsdorff. Regresaría a Moscú después de una semana, decía.

Lambsdorff no estará de esta manera en la capital rusa cuando Putin será investido mañana en su quinto mandato tras unas elecciones que Alemania cree se llevaron a cabo sin las garantías democráticas necesarias.

El país centroeuropeo tampoco estará representado a un nivel inferior, según la portavoz adjunta del Ejecutivo, Christiane Hoffmann.

“El gobierno alemán toma muy en serio este evento como un comportamiento contra nuestra democracia liberal y las instituciones que la apoyan”, dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kathrin Deschauer.

El Gobierno alemán atribuye el ciberataque al grupo ruso ATP28.

Baerbock dijo la semana pasada que los ciberoperadores militares rusos estaban detrás del pirateo de correos electrónicos de los socialdemócratas, el partido líder de la coalición gobernante. Las autoridades dijeron que los piratas informáticos habían explotado Microsoft Outlook.

El Ministerio del Interior alemán dijo en un comunicado la semana pasada que la campaña de piratería comenzó en marzo de 2022, un mes después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, y se accedió a los correos electrónicos de la sede del Partido Socialdemócrata a partir de ese diciembre. Dijo que las empresas alemanas, incluidas las de los sectores de defensa y aeroespacial, así como objetivos relacionados con la guerra en Ucrania fueron el foco de los ataques de piratería.

Las autoridades dijeron que los ataques persistieron durante meses.

Las relaciones entre Rusia y Occidente han sido tensas desde el ataque de Moscú a Ucrania. Alemania ha estado brindando apoyo militar a Ucrania en la guerra en curso.

En Copenhague, el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, dijo que “algunos europeos todavía piensan que la guerra sólo tiene lugar en Ucrania, pero ahora estamos viendo cada vez más agresividad por parte de Rusia”.

“Probablemente veremos ataques híbridos en diferentes áreas. Puede ser una infraestructura crítica”, añadió tras una reunión con su homóloga danesa, Mette Frederiksen. “Lo que Rusia está haciendo y planeando no es aceptable. Rusia está dispuesta a utilizar todos los medios posibles para dañar a nuestras sociedades”.

(con información de AP y EFE)

