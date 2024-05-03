Advierten que cuentas en TikTok vinculadas a Rusia actúan de cara a las elecciones en EEUU

viernes, mayo 3, 2024

Un informe señaló que unos 70 perfiles de la red social asociados al Kremlin publican contenido con mucha más frecuencia que hace dos años.

Tiempo de lectura: 3 minutos

Según un estudio publicado este jueves por Brookings Institution, organización sin ánimo de lucro, las cuentas rusas afiliadas al Estado han aumentado su uso de TikTok y están consiguiendo más participación en la plataforma de videos cortos de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El informe afirma que Rusia está aprovechando cada vez más TikTok para difundir mensajes del Kremlin tanto en inglés como en español, y que las cuentas vinculadas al Estado publican con mucha más frecuencia en la plataforma que hace dos años.

Estas cuentas también están activas en otras plataformas de medios sociales y tienen una mayor presencia en Telegram y X que en TikTok. Sin embargo, el informe señala que la participación de los usuarios en sus publicaciones -como likes, visualizaciones y compartidos- ha sido mucho mayor en TikTok que en Telegram o X.

“El uso de TikTok pone de relieve una vía creciente, aunque aún no plenamente aprovechada, para que el aparato de información de Rusia, respaldado por el Estado, llegue a un público nuevo y joven”, se lee en el informe, elaborado a partir de datos de 70 cuentas diferentes afiliadas al Estado y escrito por Valerie Wirtschafter, investigadora de Brookings Institution en política exterior y su iniciativa de inteligencia artificial.

El estudio señala que la mayoría de los mensajes no se centran en la política estadounidense, sino en otras cuestiones, como la guerra en Ucrania y la OTAN. Sin embargo, los que sí lo hacen tienden a presentar temas más divisivos como la política de EEUU sobre Israel y Rusia, y preguntas en torno a la edad del presidente Joe Biden, dice el informe de Brookings.

Un portavoz de TikTok dijo que la compañía ha eliminado operaciones encubiertas de influencia en el pasado y ha eliminado cuentas, incluidas 13 redes que operaban desde Rusia.

El portavoz dijo que TikTok también etiqueta cuentas de medios controlados por el Estado y ampliará esa política en las próximas semanas “para abordar aún más las cuentas que intentan llegar a las comunidades fuera de su país de origen sobre eventos y asuntos globales actuales.”

El informe de Brookings Institution llega después de que Biden firmara el mes pasado una ley que obliga a la empresa matriz de TikTok -ByteDance, con sede en China- a vender la plataforma o enfrentarse a una prohibición en Estados Unidos.

En marzo, un análisis reveló un aumento significativo en las discusiones en la web oscura relacionadas con la interferencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, principalmente escritas en ruso.

Según una investigación de NordVPN, una reconocida empresa de redes privadas virtuales, este tipo de conversaciones ha registrado un ascenso de casi el 400 por ciento, pasando de 26 discusiones en 2022 a 101 el año pasado. Tan solo en los dos primeros meses de este año, se contabilizaron 35 discusiones específicas sobre este tema.

La interferencia electoral rusa ha sido una fuente de alarma desde 2016, cuando actividades deliberadas para influir en el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses fueron ampliamente documentadas.

Un informe de 2019 del abogado especial Robert Mueller detalló cómo el Kremlin había intervenido de manera “amplia y sistemática”. Las tácticas incluyeron el robo y la difusión de documentos internos del Comité Nacional Demócrata, así como una campaña coordinada en redes sociales que favoreció al entonces candidato Donald Trump sobre su contrincante, Hillary Clinton. Este patrón de conducta generó una advertencia de Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la administración de Joe Biden, sobre los posibles riesgos de que Rusia repita sus acciones en las elecciones de 2024.

El fallecido mercenario ruso Yevgeny Prigozhin admitió en 2022 que Moscú interfirió en las elecciones estadounidenses y aseguró que continuaría haciéndolo.

(Con información de AP)

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/america/mundo/2024/05/02/advirtieron-que-las-cuentas-en-tiktok-vinculadas-al-estado-ruso-aumentaron-su-actividad-de-cara-a-las-elecciones-en-eeuu/