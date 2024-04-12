Niegan habeas corpus a Glas y seguirá a La Roca

viernes, abril 12, 2024

Un tribunal ecuatoriano negó el habeas corpus al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra detenido en la cárcel La Roca de Guayaquil.

Los magistrados resolvieron que Glas, al tener una condena pendiente por los casos ‘Sobornos’ y ‘Odebrecht’, no puede ser liberado. El tribunal también solicitó al SNAI (organismo a cargo de las cárceles) que respete los derechos del procesado, quien ha denunciado malos tratos y hasta torturas por parte de las autoridades ecuatorianas.

El tribunal confirmó su competencia al argumentar que la orden de localización y arresto de Glas fue emitida el 5 de enero de 2024 en Quito por el juez nacional Luis Rivera, en relación al caso de Reconstrucción de Manabí y se destacó que no se observaron irregularidades en el proceso.

El exfuncionario fue detenido el pasado 5 abril en la embajada de México en Quito, donde estaba refugiado desde diciembre de 2023. Las autoridades ecuatorianas irrumpieron en el edificio diplomático para evitar que el exvicepresidente escape del país, pues había recibido asilo por parte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Este acto resultó en una crisis diplomática y una condena internacional contra las acciones del Gobierno de Daniel Noboa.

Jorge Glas mantiene que es un perseguido político y que es víctima de procesos judiciales arbitrarios. El exvicepresidente también está siendo investigado en el caso ‘Reconstrucción de Manabí’, que indaga acerca de una presunta malversación de fondos públicos.