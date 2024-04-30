Multan a Trump con $9 000 por desacato en ‘orden mordaza’ durante su juicio penal

martes, abril 30, 2024

Trump debe eliminar las siete «publicaciones ofensivas» de Truth Social y las dos «publicaciones ofensivas» del sitio web de su campaña antes de las 14:15 hora local (18.15 GMT) de este martes

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El expresidente Donald Trump fue multado con el pago de 9 000 dólares este martes 30 de abril del 2024 por desacato a ‘orden mordaza’ durante su juicio penal en Nueva York. Esta medida le prohíbe cargar públicamente contra testigos, fiscales y miembros del jurado.

El juez Juan M. Merchán, encargado del proceso penal al que se enfrena el republicano en Nueva York, determinó que Trump había violado la ‘orden mordaza’. Incurrió en la sanción al hacer varias declaraciones públicas en su red social, Truth Social, y en el sitio web de su campaña en las que atacó a los testigos que participan en el juicio.

Trump debe eliminar las siete «publicaciones ofensivas» de Truth Social y las dos «publicaciones ofensivas» del sitio web de su campaña antes de las 14:15 hora local (18.15 GMT) de este martes.

Hoy empezó la tercera semana del juicio contra el exmandatario y candidato a las presidenciales republicanas de este año. Para este día se prevé continuar con las declaraciones de Gary Farro, el banquero que comenzó a testificar el viernes.

Farro relató los esfuerzos de Michael Cohen -el antiguo abogado y mano derecha de Trump, quien se espera que sea uno de los testigos estrella de la Fiscalía esta semana- para abrir una cuenta financiera que se utilizó para pagar a la actriz porno Stormy Daniels.

Trump, que está obligado a asistir a todo el juicio, se presentó hoy en la corte acompañado de su hijo Eric Trump. El magnate enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado para encubrir un escándalo sexual. EFE