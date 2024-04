La excandidata a Miss Ecuador Landy Párraga fue violentamente asesinada

domingo, abril 28, 2024

La excandidata a Miss Ecuador, Landy Párraga fue asesinada a tiros el mediodía de este domingo 28 de abril del 2024. El hecho violento ocurrió mientras estaba en una cevichería en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos.

Medios locales reportan que la víctima se encontraba en un local de comidas en un centro comercial. Una hora antes publicó su ubicación en su cuenta de Instagram. Párraga se encontraba en Quevedo para asistir a la boda de una amiga.

Párraga era una comunicadora social de 23 años. Actualmente era virreina del cantón El Empalme, de la provincia de Los Ríos.

La Policía Nacional cercó el lugar para iniciar con las investigaciones respectivas. La Fiscalía General del Estado informó que se realizó el levantamiento del cadáver y se dispuso las primeras diligencias para determinar responsabilidades.

#ATENCIÓN | #LosRíos: #FiscalíaEc procede con el levantamiento del cadáver de la ciudadana Landy P. en un local comercial en #Quevedo, donde fue víctima de un ataque armado. Además, dispuso las primeras diligencias para determinar responsabilidades. pic.twitter.com/hqZTyfE8Q7 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 28, 2024

¿Quién era Landy Párraga?

Landy Párraga era comunicadora social de profesión y siempre estuvo en el ámbito de los reinados de belleza. Fue virreina de Quevedo en 2019 y participó en Miss Ecuador en 2022. Era dueña de una importadora de artículos para el hogar. Además, tenía su propia línea de ropa deportiva

Párraga fue mencionada en los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y su abogado Heliver Angulo, alias ‘Estimado’, publicados en el caso Metástasis.

En una de las conversaciones reveladas, Ángulo contó a Norero que ella sería parte de las investigaciones que seguían las autoridades en su contra por el delito de lavado de activos. Según dijo, Párraga aparecía como dueña de una importadora y podría ser vinculada al caso contra el narcotraficante.

Este respondió que esa importadora no era de ella. Norero repitió varias veces que el nombre de Landy Párraga no podía aparecer relacionado con él, ya que «el mundo se me viene encima».

