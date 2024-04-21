Estados Unidos considera sancionar a batallón israelí acusado de torturas; Israel protesta

domingo, abril 21, 2024

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, podría anunciar «en cuestión de días» sanciones contra esta unidad del Ejército, acusada de violar derechos humanos en la Cisjordania ocupada

Tiempo de lectura: 2 minutos

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó este sábado que Estados Unidos pretenda imponer sanciones al batallón ultraortodoxo del Ejército israelí Netzah Yehuda por posibles violaciones de derechos humanos en la Cisjordania ocupada.

«Mientras nuestros soldados luchan contra monstruos terroristas, la intención de imponer sanciones a una unidad del Ejército es el colmo del absurdo», escribió el mandatario en su cuenta de X, y avisó de que su Gobierno actuará para evitar «por todos los medios» estas medidas.

El medio estadounidense Axios publicó el sábado, con la información de tres fuentes estadounidenses con conocimiento del tema, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, podría anunciar «en cuestión de días» sanciones contra esta unidad del Ejército, acusada de violar derechos humanos en la Cisjordania ocupada.

Estas sanciones prohibirían a esta unidad y a sus miembros recibir cualquier tipo de asistencia o entrenamiento militar estadounidense, amparándose en una ley de 1997 que estipula anular la ayuda exterior de Estados Unidos a unidades militares presuntamente acusadas de haber cometido violaciones de derechos humanos.

El Ejército israelí reaccionó en redes sociales a la noticia, y dijo que el batallón Netzah Yehuda «participa ahora en la guerra en la Franja de Gaza con valentía y profesionalismo».

«En los últimos años, los combatientes del batallón han estado en el centro de las actividades operativas las 24 horas del día, con el fin de mantener la seguridad de los ciudadanos del Estado de Israel, además de ser un batallón líder en la integración de combatientes ultraortodoxos», dijo el Ejército.

En su mensaje, las fuerzas armadas dijeron no saber nada sobre las sanciones que supuestamente prepara EE.UU., y que cualquier decisión al respecto será estudiada e investigada.

El plan de sanciones también despertó críticas de dos de los ministros más ultraderechistas del Gobierno de coalición de Netanyahu: el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich.

«Las sanciones a nuestros soldados son una línea roja», aseveró en su cuenta de X ayer Ben Givr, quien al mismo tiempo le pidió al ministro de Defensa, Yoav Gallant, que dé su respaldo total a los miembros de esta unidad.

Por su parte, Smotrich tildó la posible decisión de Estados Unidos de «absoluta locura» y aseguró que esto forma parte de un plan para obligar al Estado de Israel a aceptar el reconocimiento de un Estado palestino.

El tono empleado por parte del ministro Benny Gantz, miembro del Gabinete de Guerra, fue menos duro contra Estados Unidos, a quien le trasladó su respeto en redes sociales, pero al mismo tiempo le recordó que esta unidad es «parte integral» del Ejército y que opera bajo el derecho internacional.

Desde 2022 la Netzah Yehuda está bajo investigación estadounidense por presuntos actos de torturas y asesinatos extrajudiciales. EFE