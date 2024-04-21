El Sí gana en 9 preguntas y el No en 2 en el exit poll de la consulta y referéndum

domingo, abril 21, 2024

La papeleta tuvo dos bloques, uno con cinco preguntas de referéndum y otro con seis preguntas de la consulta popular. En el primer bloque se establecieron enmiendas constitucionales y en el segundo bloque reformas legales.

Las urnas se cerraron a las 17:00 de este domingo 21 de abril de 2024 y los primeros resultados a boca de urna muestran cómo votaron los ecuatorianos en la consulta y referéndum. Estos resultados dan cuenta de que el Sí gana en 9 preguntas y el No en 2.

Las preguntas fueron planteadas por el presidente Daniel Noboa. Nueve buscan reforzar la seguridad y endurecer las penas por delitos. Dos interrogantes tenían que ver con otros temas: una reforma laboral y la aplicación del arbitraje internacional para la resolución de controversias con inversionistas extranjeros.

En las dos últimas precisamente se habría impuesto el No, según el ‘exit poll’.

A continuación, los resultados de la encuesta a boca de urna.

PREGUNTAS DE REFERÉNDUM

PREGUNTA A: ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1? PREGUNTA A EXPLICADA Y ANEXO

SÍ: 81,91%

NO: 18,09%

PREGUNTA B: ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?” PREGUNTA B EXPLICADA Y ANEXO

SÍ: 74,28%

NO: 25,72%

PREGUNTA C: ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2? PREGUNTA C EXPLICADA Y ANEXO

SÍ: 70,09%

NO: 29,91%

PREGUNTA D: ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? PREGUNTA D EXPLICADA Y ANEXO

SÍ: 40,56%

NO: 59,44%

PREGUNTA E: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4? PREGUNTA E EXPLICADA Y ANEXO

SÍ: 34,09%

NO: 65,91%

PREGUNTAS DE CONSULTA POPULAR

PREGUNTA F: ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso los centros de rehabilitación social? PREGUNTA F EXPLICADA Y ANEXO

SÍ: 78,53%

NO: 21,47%

PREGUNTA G: ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta? PREGUNTA G EXPLICADA Y ANEXO

SÍ: 77,40%

NO: 22,60%

PREGUNTA H: ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo? PREGUNTA H EXPLICADA Y ANEXO

SÍ: 76,53%

NO: 23,47%

PREGUNTA I: ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta? PREGUNTA I EXPLICADA Y ANEXO

SÍ: 74,33%

NO: 25,67%

PREGUNTA J: ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones, o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta? PREGUNTA J EXPLICADA Y ANEXO

SÍ: 74,43%

NO: 25,57%

PREGUNTA K: ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta? PREGUNTA K EXPLICADA Y ANEXO

SÍ: 70,64%

NO: 29,36%

