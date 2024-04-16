LOADING

El presidente Noboa declara en emergencia el sector energético

Redacción
martes, abril 16, 2024
También declaró en emergencia al sector eléctrico y anunció una investigación en las plantas eléctricas por sabotaje. La denuncia ya fue presentada en la Fiscalía y el Centro de Investigación Estratégica indaga lo sucedido.
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, en el marco de la entrega de becas y créditos para emprendedores, anunció este martes 16 de abril de 2024 que declaró en emergencia al sector eléctrico en medio de los apagones que se realizan- en todo el país por el estiaje.

Además, pidió la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo Peña, y una investigación a las eléctricas por sabotaje.

“Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más porque nos toca que es declarar en emergencia al sector energético del país. Le he pedido la renuncia a la ministra y, asimismo, iniciamos una investigación por sabotaje porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, hubo sabotaje”, dijo el Primer Mandatario. .

“No permitiremos que eso pase y lo hacen de miserables, la última semana antes de la Consulta Popular, porque saben que la tenían perdida”, añadió. Ya presentó la denuncia en Fiscalía y el Centro de Investigación Estratégica (CIES) indaga lo sucedido.

“Toda persona involucrada será considerada una traidora a la patria y una amenaza a la seguridad nacional. Nadie me va a cuentear, en el último segundo, de que tenemos que darle cinco horas de apagón a Guayas, no vamos a dar más apagones esta semana. Esto lo hemos tomado como decisión”.

Expresó que, como medida presidencial, “para contrarrestar el accionar de estos miserables”, el Gobierno cubrirá el 50% de las planillas eléctricas de los hogares en abril.

Asimismo, en redes sociales, informó sobre ”la conformación del Comité de Emergencia, liderado por mí, para resolver los problemas energéticos con capacidad, firmeza y extirpando la corrupción dentro del sector”. A decir del Primer Mandatario, los problemas del sector energético en Ecuador en los últimos años no se
deben a la falta de propuestas técnicas, sino a la incapacidad de ejecución y firmeza para combatir la corrupción enquistada.

Arrobo, de 33 años y licenciada en Relaciones Internacionales, fue la primera mujer en la historia del país que ocupó la cartera de Energía y Minas, según informó el equipo de comunicación de Noboa.

Ella trabajó en 2012 en el entonces Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y en 2017 fue gerente regional para América Latina y el Caribe del Consejo Mundial de la Energía, un foro sobre ideas innovadoras que tiene su sede en Londres.

 

