1500 educadoras del MIES serán capacitados por la Universidad Andina

martes, abril 16, 2024

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Universidad Andina Simón Bolívar, a través de su centro de formación continua FormAndina, capacitará a 15.000 educadoras de los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil, Creciendo con Nuestros Hijos y Asistentes de Acompañamiento Familiar, a nivel nacional.

Esto será posible gracias a la creación de dos diplomados diseñado por FormAndina, como parte del convenio de cooperación interinstitucional vigente entre el MIES y nuestra casa de estudios. El primero abordará las “Prácticas innovadoras de integración educativa para la primera infancia”. Y el segundo es sobre “Violencia de género y derechos humanos”.

Este proceso se anunció en un acto público realizado en el Salón Olmedo de la Universidad Andina, con presencia de la ministra Zaida Rovira, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, y nuestro rector César Montaño Galarza.

Este proyecto contará con la contribución de dos áreas académicas: la de Educación y la de Derecho, a través del Programa Andino de Derechos Humanos. De esta manera, los diplomados están alineados con la maestría de Políticas Educativas y con la especialización en Derechos Humanos, Políticas Públicas y Herramientas de Apoyo en Contextos de Crisis.

Edison Mafla, coordinador de FormAndina y de este proyecto, explica que esto permitirá que quienes cursen el diplomado tengan la posibilidad de continuar posteriormente estos programas de especialización y maestría, correspondientemente.

Por ejemplo –explica- “los dos primeros módulos del diplomado empatan con dos asignaturas de la maestría de Políticas Educativas, y si esta persona, luego de terminar su diplomado quiere iniciar esta maestría de Políticas Educativas, tendrá la posibilidad de que dos asignaturas ya van a estar cumplidas. Se convalidan y estudiará el resto del posgrado”.

Esta capacitación se realizará con la metodología mooc, de manera asincrónica. Son cursos abiertos diseñados para que las funcionarias del Mies puedan acceder a los contenidos en los horarios de su preferencia. Los contenidos también estarán en un repositorio digital.

El convenio establece que la Universidad subsidiará ambos diplomados, a excepción de la expedición de los certificados. Eso quiere decir, que esta casa de estudios cubrirá cerca de 6 millones de dólares, correspondientes al valor del diplomado, que es de 848 por cada persona.

Con estos diplomados, la Universidad fortalece su espíritu de vinculación con la colectividad, desde una visión de solidaridad y de equidad, consciente de que hay sectores de la población que no cuentan con los recursos económicos para acceder a este tipo de procesos de educación y capacitación.