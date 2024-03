Los testimonios de Mayra Salazar, Helive Angulo, Marcelo Lasso y Lidia Sarabia

viernes, marzo 29, 2024

El juez Felipe Córdova escuchó en más de 13 horas las declaraciones de los participantes de esta diligencia. En esta audiencia quedó pendiente la revisión de medidas cautelares de algunos procesados.

Pasadas las 23:20, acabó la diligencia de testimonio anticipado de Mayra Salazar, Marcelo Lasso y Helive Angulo, procesados por el caso Metástasis, y Lidia Sarabia, fiscal que fue perseguida por el narcotraficante Leandro Norero.

En más de 13 horas, el juez Felipe Córdova escuchó las declaraciones de los vinculados y de la funcionaria judicial, quienes detallaron más información de lo relatado en los chats encontrados en el celular del criminal, y revelaron nuevos nombres de posibles implicados en la trama delictiva.

Todos declararon bajo juramento, mientras los abogados del resto de los imputados les realizaron preguntas, al igual que la fiscal general Diana Salazar.

El caso Metástasis investiga a una red de delincuencia organizada que penetró las instituciones del Estado. La Fiscalía inició la investigación tras el asesinato del narcotraficante Leandro Norero, en la cárcel de Latacunga, en octubre de 2022.

La Fiscalía indica que la red criminal sobornaba jueces y funcionarios para conseguir decisiones judiciales a favor de los miembros de organizaciones delictivas. Jueces de Guayas, Santo Domingo y Cotopaxi; exfuncionarios de la Judicatura, como Wilman Terán; agentes policiales, entre otros, están procesados.

Las actividades ilícitas habrían comenzado antes y continuaron mientras Norero estaba privado de libertad, en la cárcel de Cotopaxi.

En esta audiencia quedó pendiente la revisión de medidas cautelares de algunos procesados, un tema que será resuelto en una próxima fecha, señaló el magistrado encargado de esta causa.

A continuación te presentamos la cronología completa de los testimonios anticipados:

23:20

La fiscal Sarabia contestó varias preguntas de los abogados de los procesados. Una vez que se constató que las defensas presentes sí realizaron interrogantes, u optaron por no hacerlas, el juez Felipe Córdova declaró el fin de esta diligencia.

21:20

Lidia Sarabia denunció que ha recibido amenazas por su trabajo, tanto directas o por medio de correos eléctrónicos, en sus investigaciones por narcotráfico y lavado de activos.

Alegó que incluso el abogado de Norero, Cristian Romero, expresaba que ella actuaba con odio, y le dijo que ella no sabía que estaba haciendo, y que no debía vincular a la madre del narcotraficante.

Si bien ya estaba en el Sistema de Protección a Víctimas por casos anteriores, relata que a partir del caso de Norero que su vida ha cambiado, sintiéndose en mayor riesgo. Por esas amenazas actualmente porta un chaleco antibalas.

“No están respetando las instituciones, no respetan el estado de derecho, no respetan las normas”, dijo.

También denunció que ha presenciado errores dentro de los procesos que ha llevado en los casos contra Leandro Norero, como que no le hayan grabado una prueba.

20:35

Comentó que en primera instancia se dictó prisión preventiva a Leandro Norero, su hermano Israel y su media hermana Johanna Zambrano Tigua, pero que a Lina Romero le dieron medidas alternativas.

Relató que su apelación, para lograr que todos los procesados tengan prisión preventiva, recayó en la Corte Provincial del Guayas, en un tribunal conformado por Carmen Vásquez, Richard Gaibor y Johann Marfetán.

Dijo que solo la magistrada Vásquez salvó su voto, y se dictó prisión preventiva a Lina Romero, quien debía ser localizada porque estaba en libertad.

20:23

Sarabia comentó lo hallado en el allanamiento realizado en dos propiedades de Leandro Norero, en las Riberas del Batán de Samborondón. Recordó haber visto más de sesentas relojes de lujo, 42 lingotes de oro y cantidades exhorbitantes de dinero, como USD 7 000 000 y millones de pesos colombianos.

También encontró cinco armas de fuego, y la cédula de identidad, con la foto de Leandro Norero, con el nombre de Esteban Paúl Tircio Ávila. Aunque señaló que ella no es perito, se podía determinar a primera vista que no era un documento falso, cuestión que confirmó posteriormente de manera oficial.

Dijo que dentro de esas intervenciones encontraron dentro de la casa a Leandro Norero, Lina Romero, sus hijos, y la abogada María Dolores Coloma, quien era exfiscal, y que también estuvo presente Xavier Novillo, como defensa de Norero.

20:15

Helive Angulo terminó su intervención, y hubo un breve receso. Al retornar, Diana Salazar convocó a la también fiscal Lidia Sarabia, la última persona que rendirá testimonio anticipado esta noche.

Sarabia se encargó de la investigación de lavado de activos en contra de Leandro Norero Tigua, y por ello, el narcotraficante planificó atentados contra ella, como consta en chats del caso Metástasis.

Sarabia narra que en el marco del caso Despegar, empezó investigando a la colombiana Lina Romero, y que a través de las indagaciones societarias, y de los seguimientos, descubrió que era pareja de Leandro Norero y ambos eran accionistas de las mismas empresas.

También dijo que pidió información desde Perú, donde Norero enfrentaba un proceso por tráfico agravado de drogas y tuvo una alerta roja de la Interpol para su localización y captura. Sin embargo, descubrió que para el país vecino él constaba como muerto por la pandemia del COVID-19.

18:20

Entre las 17:45 y las 18:15 la audiencia tuvo un receso tras problemas de conexión. Una vez reanudada, relató que se le pagó USD 300 000 a una persona con el alias Catota, que adelantaba información sobre el avance de la investigación sobre lavado de activos, para determinar que no existía este delito.

Angulo también contó que se le entregó dinero adicional, para que no divulgue fotos íntimas de él con su pareja. Asimismo, el abogado de Norero dijo que gestionó el cambio del dominio sobre algunos bienes del narcotraficante, para ponerlos a nombre de terceros y que no fueran incautados.

Durante la etapa de interrogación, Helive Angulo respondió a Diana Salazar confirmando que Leandro Norero usaba una segunda identidad: Esteban Tircio Ávila. Con ella viajaba, porque tenía una difusión roja de Interpol por un proceso de narcotráfico en Perú.

También dijo que Xavier Jordán fue quien ubicó a María Fernanda Vargas como candidata a la alcaldía de Simón Bolívar, por el Movimiento Revolución Ciudadana. “Supuestamente tenía relaciones con RC 5, por medio de Ronny Aleaga, para ubicar ciertos puestos”, comentó.

Dijo que Jordán tenía en consideración mantenía la fiscalización de una obra de un contrato en ese municipio, y que le convenía enganchar el municipio para poder trabajar.

También dijo que existía una promesa para que Norero trabajase en ese municipio cuando María Fernanda Vargas ganara las elecciones, sea con una de sus empresas, o con una de sus contactos.

Helive Angulo, al igual que Salazar, no ha contestado las preguntas de las defensas de otros abogados.

17:10

Dijo que Wilman Terán era conocido con el alias El Diablo, y que era cercano a Agustín Intriago, pues se solían reunir en Crucita, parroquia de Portoviejo.

El expresidente del Consejo de la Judicatura, quien en ese entonces era conjuez en la Sala del Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), aseveró a Intriago que iba a ratificar la decisión a favor de Intriago, en un proceso judicial, afirmó Angulo.

Helive Angulo dijo que Walter Macías estaba a cargo de esa Sala de la Corte Nacional, y que se le pagó USD 45 000 para ratificar una sentencia a favor de Intriago, y que le consiguieron un puesto a la mamá.

A Iván Larco y Patricio Secaira, jueces que conformaban el tribunal a cargo del caso de Intriago junto a Wilman Terán, se les pagó USD 15 000 a cada uno, excepto al expresidente del Consejo de la Judicatura. Intriago pagó la publicación de sus libros en coautoría con Miguel Ángel Angulo, afirmó Helive Angulo.

También aseveró haberse reunido con Terán para revisar algunos habeas corpus, como abogado de Leandro Norero. Indicó que entró a la Corte Nacional , y que no quedó en las bitácoras, porque entró en el carro de Álex Palacios, quien posteriormente se convirtió en director provincial del Consejo de la Judicatura.

Angulo comentó que él realizó esas gestiones en la CNJ. No conoce los casos en la Corte Provincial de Guayas, porque eso estuvo a cargo de Xavier Novillo.

16:45

Angulo dijo que un asesor de Fernando Villavicencio pidió y consiguió una reunión con Agustín Intriago, para hablar de las investigaciones del asambleísta sobre su administración. Afirma que ese contacto solicitó USD 300 000 y un estipendio mensual de USD 100 000, a cambio de no seguir divulgando sus hallazgos de él con Norero.

Aunque señaló que no estuvo presente en esa reunión y no tiene constancia de esos pedidos, dijo que le pasó el mensaje por parte de Intriago a Norero, pero alegó que el narcotraficante le dijo que no aceptaría esa propuesta.

Como consecuencia, Angulo relata que Norero le pidió a Ronny Aleaga que activara una vía política en la Asamblea, y comentó que Aleaga era manejado por Xavier Jordán.

Explicó que Leandro Norero tenía miedo de la pregunta sobre extradición en la consulta popular de 2022, y por ello, financió a Ronny Aleaga para hacer una campaña por el NO.

16:25

Helive Angulo relató que él fue el nexo para que se conozcan Agustín Intriago, alcalde de Manta, con Leandro Norero. Asevera que el político le preguntó a Norero si podría ayudarle con un préstamo de USD 500 000 y la compra de un departamento. A cambio, prometió que Norero podría participar en procesos de contratación pública para construcciones.

Agregó que Juan Pablo Jaramillo era chófer de Norero y también compraba bienes de Xavier Jordán para Norero como una casa en Riberas del Batán, en Samborondón

Afirmó que una de las abogadas de Norero, María Dolores Coloma, se encargó de neutralizar una investigación contra Norero en Fiscalía y a cambio recibió una casa y dos carros.

16:15

Con el término de la participación de Mayra Salazar, quien no contestó ninguna pregunta, la fiscal Diana Salazar convocó a que rinda su testimonio Helive Angulo, conocido como alias Estimado en los chats del caso Metástasis.

Relata que conoció a Norero por intermedio de Juan Pablo Jaramillo, también procesado por este caso de delincuencia organizada, cuando le consultaron sobre unas declaraciones al SRI. Posteriormente, Norero le solicitó ayuda en el manejo de sus negocios.

15:53

Tras una pausa que superó una hora, se reanudó la audiencia de testimonios anticipados de cuatro implicados. Mayra Salazar anticipó que no contestará ninguna pregunta de los abogados de los demás procesados.

Como Salazar se acogió a su derecho constitucional del silencio, la mayoría de las defensas de los vinculados optaron por no interrogarla. Los abogados que sí realizaron preguntas, recibieron una respuesta negativa.

14:40

El juez Felipe Córdova dispuso un receso.

14:37

Según Salazar, la información de la segunda parte de su versión fue posible gracias a una agenda con datos que le entregó “una amiga”, que estuvo en prisión un día. Al ser consultada por Diana Salazar, si esa persona es Carolina Jaume, la procesada respondió afirmativamente. Detalló que Jaume le pidió ayuda para no ingresar a una celda, sino para permanecer en tránsito, mientras resolvía su situación. Al salir, le entregó la agenda con la información.

“He entregado esa agenda (facilitada por Carolina Jaume) a la Fiscalía, la misma que contendría información de los operadores del señor Xavier Jordan”, dijo Salazar.

14:26

La mujer lloró y dijo que, desde el 13 de diciembre de 2023, fecha en la que se realizó el operativo Metástasis, llegó a su fin la Mayra Salazar que todos conocen. Agradeció a la fiscal Diana Salazar por esclarecer la verdad.

14:22

Salazar confesó que conoció al hijo del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, durante la campaña de comunicación de la hoy alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas. Ante eso dijo:

“Fiscalía hizo varias publicaciones. Una de ellas relacionada a una avioneta en donde se identifica a un contacto como Joha. A Fiscalía le entregó la identidad y se trata de Johanna F., una expersona privada de la libertad, cuya expareja, de nombre Cristian, tiene contacto de un piloto y una avioneta que serviría para llevar droga a cualquier parte que se le solicite”.

“Esta persona trabajó en el periodo del expresidente Rafael Correa Delgado y era ahí donde tenía todos los contactos. En su momento, yo le pregunté por información sobre rutas y envíos para hacer acercamientos con un amigo mío que me dijo que trabajaba con el hijo del Chapo Guzmán”.

“Esa persona corresponde al abogado Christian P., expolicía, quien en su momento me comentó que tenía acercamientos y trabajaba para el hijo del Chapo Guzmán, a quien yo conocí mientras realizaba la campaña de comunicación de la hoy alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas”.

14:19

Dijo que Muentes tenía acercamientos con varios líderes de bandas delictivas. En otro tema -según Salazar- Hugo González, expresidente de la Corte Provincial de Guayas, respondía a Xavier Muñoz, exvocal de la Judicatura. González favoreció a los intereses de Muñoz en un litigio contra Daniel Noboa.

14:11

Dijo que ella se encargó de ser el nexo para que Daniel Salcedo y Fabiola Gallardo se conozcan. Ese día se habló de ser el financista de la entonces presidenta de la Corte Provincial del Guayas. Asimismo, dialogaron de los proyectos de Salcedo. Por ejemplo, un banco digital. Salazar contó que Salcedo le ofreció USD 150 000 para los jueces Guillermo V., Henry T. y para ella. Además aseguró que estas conversaciones se realizaron en la aplicación Zangi.

13:56

Salazar dice que, “si me pasa algo, el único responsable es Pablo Muentes”.

13:37

Salazar dijo que compraba cuentas en X para favorecer al exasambleísta Pablo Muentes en un litigio con el Banco del Pacífico. En la casa del exlegislador se reunían para planificar lo que iban a hacer.

13:23

Dijo que, a nombre del exasambleísta Pablo Muentes, pidió favores a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, para que le entreguen a Salazar un contrato y nombramiento. “Pablo Muentes Alarcón manejaba a la mayoría de los vocales del CJ con el señor Javier Muñoz, Wilman Terán y Maribel Barreno. Pero esto no era gratis, esto era un ganar o ganar. Mientras los vocales de la Judicatura recibían el apoyo político por parte de Muentes y el Partido Social Cristiano, estos le daban cuotas en el CJ. Por ejemplo, eso fue mi contratación y la de Mercedes Villarreal, directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas”.

Mayra Salazar fue contratada como mano derecha de Fabiola Gallardo y comunicadora de la Corte Provincial del Guayas.

13:16

Salazar confiesa que mantenía relación con personajes de la farándula ecuatoriana como Yuleysi C. y María P.

13:11

Salazar dijo que Norero mantenía una buena relación con el general Pablo Ramírez, exdirector del SNAI.

13:04

Conoció a Leandro Norero Tigua por su trabajo como relacionadora pública de una empresa. Ambos se comunicaban por la aplicaación Threema. En 2013 conoció a Daniel Salcedo. Mediante Threema, Salcedo y Norero mantenían comunicación.

12:50

Arranca el testimonio de Salazar. Su objetivo es que todo salga a la luz. Su intervención se dividirá en dos partes. Una con las personas investigadas en Metástasis. En la segunda se referirá a quien dirigía la justicia en Guayas y otras entidades públicas a escala nacional. “Juez, ya es hora de purgar este corrupto sistema de justicia. Soy un ser humano y me equivoqué”.

Dijo que ha recibido cinco atentados en su contra, incluida la amenaza de bomba de ayer en el centro de rehabilitación en donde está recluida. Dijo que es comunicadora socia y ha trabajado en varios medios de comunicación y conformó una productora. Recordó que laboró en la Asamblea Nacional y la Corte Provincial del Guayas y el Parlamento Andino. También fue docente de un instituto. Fue organizadora de eventos.

Dijo que ingresó por primera vez a un centro de rehabilitación social por pedido de la cantante Gloria Trevi, quien deseaba conocer la realidad de las mujeres detenidas. Allí conoció a abogados y gente que trabajaba con personas privadas de la libertad.

También conoció al juez que dio libertad Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de Los Choneros. Igual a un abogado de personas procesados por droga. Antes de trabajar en la Corte Provincial del Guayas, dijo que conoció a Javier Novillo, quien le presentó a alias Barbón Chiquito (Eduardo Lazcano, extrabajador de la Sala penal del la Corte Provincial), quien mantuvo conversaciones con Leandro Norero.

Por otro lado, Salazar trajo a colación el nombre del juez José T., el tío de Xavier N. A. (procesado) y que fue el juez que le dio la libertad a Rasquiña. Mencionó este nombre, porque “más adelante vamos a poder ver las vinculaciones que este juez tiene en los casos de corrupción de la provincial del Guayas. Dentro de este testimonio, el abogado Xavier N. me contó que era abogado de los trabajadores de Fabián Gilmar C. B. (procesado), trabajadores que obviamente se encontraban procesados por temas de drogas”.

12:42

Concluye la intervención de Lasso y puede retirarse. El juez llama a Mayra Salazar para que rinda su testimonio anticipado. Nuevo receso.

12:26

Lasso dijo que Norero le daba alimentos y economato al interior del centro de privación de libertad de Latacunga.

12:21

Lasso reitera que Claudia Garzón actuaba por el beneficio de los cabecillas de las bandas delictivas. Se comunicaba con Whatsapp con Leandro Norero. Lasso se encargaba de vigilar que nadie ingrese al sitio en donde Norero y Garzón tenían reuniones íntimas.

12:10

La audiencia se retoma en la Corte Nacional de Justicia.

11:41

El juez dispuso un receso de la audiencia. Antes, Salazar reclamó que la audiencia era transmitida por Facebook, lo cual vulnera al testigo protegido.

11:28

Lasso aseguró que Cristian Romero, abogado de Norero y uno de los 38 investigados del caso Metástasis, se encargaba de los pagos fuera del centro de rehabilitación social de Latacunga.

11:19

Daniel Salcedo dice que se encuentra mal de salud y pide retirarse de la audiencia. El juez le concede el pedido. “Se le autorizó para que se atienda médicamente y luego regrese si es que puede hacerlo”.

11:12

Lasso dijo que Leandro Norero tenía cinco teléfonos: cuatro iPhones y un Samsung. Confirmó que a Ronny Aleaga le decían alias Ruso.

10:50

Lasso dijo, en su versión, que Norero mantenía una relación sentimental con Claudia Garzón, integrante de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación, creada a finales de 2021 bajo la gestión del expresidente Guillermo Lasso Mendoza.

10:03

Diana Salazar comienza la audiencia haciendo preguntas a Marcelo Nicolás Lasso, amigo de Leandro Norero Tigua y nuevo testigo del caso Metástasis. Dijo que era la persona de confianza (caporal o vocero) el narcotraficante (en la cárcel de Cotopaxi), fallecido el 3 de octubre de 2022. Señaló que el general Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, les avisaba cuando se iban a realizar operativos. Dijo que el exoficial acudió al centro de rehabilitación social para agradecer a Norero por la entrega de dinero. Según la Fiscalía, el uniformado pidió USD 200 mil en efectivo a Norero como donación para el SNAI y que sea entregado en Guayaquil.

Dijo que Norero se comunicaba, mediante la plataforma Threema, con los líderes de otras bandas delictivas como alias Fito, alias Pipo y Junior. También con el exlegislador Ronny Aleaga, el empresario Javier Jordán y Daniel Salcedo Bonilla. Asimismo, expresó que mantuvo contactos con el expresidente Rafael Correa y conversaban sobre la libertad del exvicepresidente Jorge Glas. Observó que se comunicaban por videollamadas. “Vi su cara y (a Correa) le decía Mashi”. El usuario del exprimer mandatario era RC5.

09:56

La audiencia se retoma en la Corte Nacional de Justicia. El primero que se presenta, en la diligencia, es Daniel Salcedo Bonilla. Dijo que se encuentra enfermo y pidió al juez autorización para retirarse. El magistrado le respondió: “Es importante que usted esté aquí para que conozca el desarrollo de la audiencia”.

09:35

Más de 500 personas se conectaron a la transmisión telemática, en tiempo real, de la audiencia.

09:21

En la audiencia se encuentra la fiscal Diana Salazar Méndez. Cada uno de los procesados cuenta con su abogado defensor.

09:07

La audiencia comenzó y se constata la presencia de los abogados e investigados. La diligencia se realiza en el octavo piso del edificio de la Corte Nacional de Justicia, en el hipercentro de Quito. El juez nacional Felipe Córdova se encuentra en la sala.

08:10

Funcionarios de la Corte Nacional de Justicia verifican las credenciales de los abogados que representan a los procesados en el caso Metástasis. La fiscal Diana Salazar ya se encuentra en la sala.

07:40

Mayra Salazar llega a la Corte Nacional de Justicia en un vehículo blindado, en medio de una caravana.

También comienzan a llegar los demás procesados.

