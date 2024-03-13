Ecuador presenta su camiseta para la Copa América 2024

miércoles, marzo 13, 2024

«Vamos a tener un año con mucha actividad. Tendremos dos fechas FIFA en marzo y junio y la Copa América que es un torneo que le tenemos muchísima ilusión y vamos a ir a pelearlo, y la reanudación de las eliminatorias», señaló Francisco Egas tras la presentación de la camiseta

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La Selección de Ecuador presentó la camiseta oficial y alterna para la Copa América 2024 este miércoles 13 de marzo del 2024. El diseño de la nueva indumentaria de ‘La Tri’ es muy parecido al utilizada en el torneo en el 2016.

«Esta camiseta va a ser muy especial por lo que significa la Copa América para Ecuador. Vamos a Estados Unidos con una ilusión grandísima de cambiar la historia y lucharlo hasta el último. Y esta va a ser la armadura con la que lo vamos a hacer», aseguró Francisco Egas, presidente de la FEF, previo a revelar la nueva indumentaria.

Para el uniforme titular se escogió una camiseta de color amarillo con una franja azul en diagonal en la parte delantera y el mismo color predominante la parte posterior, donde contará con el número y el nombre de cada futbolista en color amarillo. Mientras que para la piel alterna se optó por el color blanco con un franja horizontal azul en el centro de la camiseta, cuello y mangas.

🔥 La piel de La Tri para la CONMEBOL Copa América 2024 pic.twitter.com/fyDSlPSEdh — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) March 13, 2024

Las camisetas se encuentran a la venta en la página web oficial de Marathon Sports y en las tiendas físicas con los siguientes precios:

Hombre: 74,95 dólares

Mujer: 69,90 dólares

Niño y niña: 64,90 dólares

«Vamos a tener un año con mucha actividad. Tendremos dos fechas FIFA en marzo y junio y la Copa América que es un torneo que le tenemos muchísima ilusión y vamos a ir a pelearlo, y la reanudación de las eliminatorias», señaló Francisco Egas tras la presentación de la camiseta.

Texto publicado en Teleamazonas

https://www.teleamazonas.com/ecuador-camiseta-copa-america-2024/