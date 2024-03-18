Denuncian graves violaciones para impedir candidatura de Machado en Venezuela

lunes, marzo 18, 2024

María Corina Machado, la candidata democrática, inhabilitada por la dictadura chavista, mantiene su postulación y pidió el respaldo del pueblo. “No se atreven a competir por las buenas porque no conciben perder”, afirmó.

La candidata única de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció nuevas maniobras de la dictadura chavista para manipular las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio. “Maduro no se atreve a competir por las buenas porque no concibe perder”, acusó en un mensaje subido a sus redes sociales.

“Quiero transmitirles toda mi fuerza y mi convicción de que el destino de esta lucha será la libertad de Venezuela y el regreso de nuestros hijos y nietos a nuestras casas. Estamos viviendo horas muy delicadas en las cuales el régimen ha arreciado con sus armas de siempre la mentira, la violencia y el miedo para desmoralizarnos y desenfocarnos de nuestras tareas”, afirmó Machado en un video difundido por sus redes sociales.

“Están cometiendo violaciones gravísimas. El régimen está tratando de impedir mi participación en las elecciones. Anula las tarjetas de los partidos y movimientos que me apoyan, pero si se las da a los que ellos dicen que son favorables a ellos, impone unilateralmente un calendario electoral que niega el derecho a que todos los nuevos votantes y a los venezolanos que están en el exterior se puedan inscribir y hace casi imposible el despliegue de misiones de observación electoral integrales”, afirmó Machado.

Para la opositora, “el régimen quiere competir con candidatos falsamente opositores escogidos por la cúpula de Miraflores”.

Según declaró, las maniobras chavistas son “una señal de su debilidad”: “Perdieron su base social y sus mecanismos de chantaje ya no les funcionan. La gente está con nosotros. No atacan porque son fuertes. Atacan porque son políticamente débiles y quieren esconder esa debilidad a punta de golpes y abusos. Esta es la demostración de que se saben derrotados en la ruta electoral”.

A pesar de estos desafíos, afirmó Machado, se ha constituido una robusta estructura conocida como plataforma 600 K para defender la integridad del voto, acompañada de la formación de Gran Alianza Nacional Gana, una coalición de diversidad de sectores comprometidos con el cambio democrático en el país. Esta alianza busca no solo enfrentar las maniobras del régimen sino también asegurar una participación efectiva y masiva en el eventual proceso electoral. “Nosotros tenemos una ruta, un futuro que también los incluye a ellos”, advirtió la opositora, destacando la importancia de mantener el foco en la reconstrucción nacional y la inclusión de todos los sectores de la sociedad venezolana, incluidos los que alguna vez apoyaron al chavismo.

Contundente en su discurso, Machado se diferenció de la dictadura venezolana: “Nosotros vamos a elecciones libres y Maduro las boicotea. Nosotros transitamos una ruta pacífica y maduro. Provoca violencia. Nosotros planteamos una negociación seria para una transición con garantías. Y Maduro se niega. Mientras el régimen vende desesperanza, nosotros tenemos una ruta, un futuro que también los incluye a ellos. ¿A qué le teme Maduro? Maduro le teme a la voluntad arrolladora del país que quiere cambio, vivir en paz”.

La candidata de la alianza democrática reveló que el régimen quiere montar unas elecciones a su medida y “termina acorralado en sus propias contradicciones”.

Y advirtió: “Tienen dos opciones, facilitan una transición negociada a través de elecciones presidenciales libres en el marco del Acuerdo de Barbados o deciden arrebatar por las malas. Esta es la peor opción para todos y además no evitaría la transición, ya que ni el país ni el mundo lo aceptaremos. Pueden demorar la transición, pero no impedirla”.

También interpeló a la comunidad internacional: “¿Saben lo que está en juego? Lo que significaría para Venezuela y la región que Maduro postergue por las malas una transición. Los venezolanos no vamos a aceptar nada distinto a nuestra libertad plena y el retorno a la democracia”.

