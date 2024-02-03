Una poderosa milicia iraquí afirma que responderá a los bombardeos de represalia de EEUU

sábado, febrero 3, 2024

La milicia iraquí Al Nujaba, una de las más prominentes de la agrupación proiraní Resistencia Islámica en Irak, afirmó hoy que responderá a los bombardeos de Estados Unidos contra posiciones de grupos respaldados por Irán en territorio iraquí y sirio en represalia por la muerte de tres de sus soldados en Jordania.

«Que la ocupación estadounidense y su desafortunada Administración sepan que la Resistencia Islámica responderá con lo que considere apropiado en el momento y lugar desee, y que este no es el final», dijo el movimiento armado proiraní en un comunicado difundido a través de su canal de Telegram.

Al Nujaba, considerado grupo terrorista por Washington, afirmó que guarda «sorpresas que harán enojar al enemigo» y cuyo objetivo es forzar la salida de las tropas estadounidenses de Irak.

«Repetimos, para que los sordos puedan oír, que no daremos tregua ni nos retiraremos, ni tampoco seremos derrotados», dijo el movimiento proiraní en la nota, en la que calificó los bombardeos de EE.UU. que han causado 16 muertos en suelo iraquí como una violación «a la soberanía y a la dignidad de Irak».

Ya antes de los bombardeos estadounidenses y ante la amenaza de represalias de Washington, Al Nujaba advirtió el viernes de que no detendría sus operaciones contra posiciones de Estados Unidos en Oriente Medio hasta que no se detenga la guerra en Gaza y las tropas estadounidenses se retiren de Irak.

El grupo se desmarcó así del anuncio de Kataib Hizbulá, el buque insignia de la Resistencia Islámica en Irak, que tras la muerte de los tres soldados norteamericanos en Jordania anunció el cese de sus operaciones.

La amalgama de milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak ha lanzado más de 160 ataques contra posiciones de Washington en suelo iraquí y sirio desde el inicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre, pero la acción que acabó con la vida de tres estadounidenses fue la primera que causó víctimas mortales.

Al Nujaba, así como Kataib Hizbulá, forma también parte de la agrupación de milicias Multitud Popular, integradas de facto en las Fuerzas Armadas iraquíes y cuyas posiciones fueron objetivo de los ataques estadounidenses del viernes en Irak. EFE