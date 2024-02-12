Rusia lanzó 45 drones en un gran ataque sobre Ucrania que duró cinco horas

lunes, febrero 12, 2024

La operación militar, que duró cinco horas y media, tuvo como objetivo instalaciones agrícolas e infraestructura costera

Las fuerzas rusas lanzaron 45 aviones no tripulados sobre Ucrania el domingo en un bombardeo que duró cinco horas y media, dijeron funcionarios, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continuaba la reorganización de su gabinete de guerra mientras la guerra entra en su tercer año.

En un comunicado, la fuerza aérea ucraniana dijo que había derribado 40 drones Shahed de fabricación iraní en nueve regiones diferentes, incluidas las afueras de la capital del país, Kiev.

El ataque, que duró cinco horas y media, tuvo como objetivo instalaciones agrícolas e infraestructura costera, escribieron en Telegram funcionarios de las fuerzas de defensa del sur de Ucrania. Dijeron que un ataque en la región de Mykolaiv había herido a una persona, provocando un incendio y dañando edificios residenciales cercanos.

Otra persona resultó herida en la región ucraniana de Dnipropetrovsk cuando se produjo un incendio debido a la caída de escombros de un dron destruido, dijo el jefe de la administración militar de la región, Serhiy Lysak.

La Fuerza Aérea de Ucrania explicó que Rusia lanzó 45 drones Shahed 136/131 y que los sistemas antiaéreas lograron interceptar 40 en las regiones de Kiev, Vínitsia, Zhitómir, Kirovogrado, Mykoláyiv, Cherkasi, Odesa, Dnipropetrovsk y Kherson.

En Mykoláyiv, sin embargo, un dron impactó en una infraestructura costera y provocó un incendio que dañó edificios residenciales cercanas, coches y un gasoducto, de acuerdo con las Fuerzas de Defensa del Sur. Un hombre resultó herido.

Los ataques se producen mientras Zelensky continúa reestructurando a los comandantes militares en un intento por mantener el impulso contra las fuerzas rusas atacantes.

Por otra parte, Kiev anunció el domingo que el ex viceministro de Defensa, el teniente general Alexander Pavlyuk, se convertiría en el nuevo comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania. El cargo lo ocupaba anteriormente el coronel general Oleksandr Syrskyi, quien fue nombrado el jueves como reemplazo del jefe militar saliente de Ucrania, el general Valerii Zaluzhnyi.

Los nuevos decretos presidenciales también nombraron a Yurii Sodol, ex jefe del cuerpo de marines de Ucrania, como nuevo comandante de las fuerzas combinadas de Ucrania; el general Ihor Skibiuk como comandante de las fuerzas de asalto aéreo de Ucrania; y el mayor general Ihor Plahuta como comandante de las fuerzas de defensa territorial de Ucrania.

El comandante en jefe entrante Syrskyi ha señalado que sus objetivos inmediatos incluyen mejorar la rotación de tropas en el frente y aprovechar el poder de la nueva tecnología en un momento en que las fuerzas de Kiev están en gran medida a la defensiva.

En una declaración en Telegram el sábado, Zelensky dijo que esperaba “reiniciar” los niveles superiores de las fuerzas armadas de Ucrania con comandantes de combate experimentados.

“Ahora, personas que son muy conocidas en el ejército y que saben bien lo que el ejército necesita están asumiendo nuevas responsabilidades”, dijo.

Macron y Zelensky discuten el apoyo internacional a Kiev

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, discutió el sábado con Zelensky el apoyo internacional a Kiev para hacer frente a la invasión rusa y la marcha de las conversaciones para un acuerdo bilateral de seguridad.

Macron recalcó a Zelensky la determinación francesa de mantener “todo el respaldo necesario, en el tiempo y con el conjunto de sus socios”, indicó un comunicado del Elíseo.

Añadió que ambos trataron los avances en la coalición “artillería para Ucrania”, formada por una cincuentena de países y de la que Francia asumió el liderazgo el pasado 18 de enero.

También hablaron sobre el acuerdo bilateral de seguridad que ambos países “prevén cerrar próximamente”, según el Elíseo.

En una conversación telefónica el pasado 18 de enero entre ambos, Macron avanzó el objetivo de haber concluido ese acuerdo antes del inicio de un viaje a Ucrania previsto inicialmente para este mismo mes de febrero.

En este sentido, Zelensky señaló en la red social X que ambos presidentes coordinaron “próximos acontecimientos”, pero sin dar más detalles.

“Hablamos sobre la situación del frente y sobre las necesidades de defensa de Ucrania, que incluyen drones, artillería y munición, equipos de guerra electrónica y sistemas de defensa aérea, desde los portátiles hasta los de largo alcance”, detalló el líder ucraniano.

Zelenski recalcó que los acuerdos bilaterales de seguridad que su país ha firmado o negocia con varios países europeos “motivan a la sociedad y a los combatientes ucranianos y envían una señal fuerte a Rusia sobre el apoyo inquebrantable de Europa a Ucrania”.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/america/mundo/2024/02/11/rusia-lanzo-45-drones-en-un-gran-ataque-sobre-ucrania-mientras-kiev-reorganiza-su-gabinete-de-guerra/