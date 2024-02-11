Israel denunció que Hamas utilizaba la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Gaza

domingo, febrero 11, 2024

El comandante del Equipo de Combate de la Brigada 401 del Ejército, el coronel Benny Aharon, indicó que “se encontraron grandes cantidades de armas dentro de las habitaciones del edificio”. El país ya había acusado a varios miembros de la UNRWA de participar en los ataques del 7 de octubre

Tiempo de lectura: 2 minutos

El Ejército israelí aseguró este sábado que combatientes del grupo islamista palestino Hamas emplearon oficinas de la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en el norte de Gaza para sus operaciones y mostró armamento hallado en su interior.

“Diariamente y también durante la guerra, Hamas usaba esta oportunidad que le ofrecía la UNRWA para atacar nuestras fuerzas y a civiles israelíes desde aquí”, aseguró el comandante del Equipo de Combate de la Brigada 401 del Ejército israelí, el coronel Benny Aharon.

Israel ya acusó a varios miembros de la UNRWA de participar en los ataques de Hamas del 7 de octubre, lo que llevó a la ONU a ordenar una investigación y motivó que 18 países -entre ellos EEUU, Japón, Alemania y Francia- anunciaran la suspensión de sus contribuciones a la agencia, que ha asegurado que se quedará sin fondos antes de que termine el mes.

Según la nota militar difundida hoy, “se encontraron grandes cantidades de armas dentro de las habitaciones del edificio, incluyendo rifles, municiones, granadas y explosivos. Los servicios de inteligencia y los documentos descubiertos en las oficinas de los funcionarios de UNRWA confirmaron que, de hecho, las oficinas también habían sido utilizadas por terroristas de Hamas”.

El Ejército asegura, además, que un túnel de 700 metros de largo y a 18 metros de profundidad que pasaba por debajo de la sede de la UNRWA tenía su infraestructura eléctrica conectada a las instalaciones de la UNRWA.

Se trataba de un túnel utilizado por Hamas para actividades de inteligencia, según el comunicado, que agrega que tenía varias puertas blindadas y que su descubrimiento facilitó la incautación “de una gran variedad de material de inteligencia”, que “permitirá a las fuerzas actuar contra otros objetivos de Hamas”.

Asimismo, indica que su desmantelamiento “debilita las capacidades de inteligencia de Hamas”.

El comunicado está acompañado de varios videos en los que se muestra un edificio de la UNRWA despoblado y afectado por los combates, varias armas de asalto y lo que se supone que son explosivos preparados por combatientes de Hamas, así como chalecos de combate y granadas, entre otros elementos.

El coronel Aharon subrayó que las armas se localizaron “dentro las oficinas de la UNRWA, que proporcionaba cobertura a la organizacion terrorista Hamas”.

En otra grabación un comandante de la compañía 13 que no es identificado asegura: “Podemos ver, cómo en la práctica, la UNRWA permite a Hamas usar sus infraestructuras”.

Tras mostrar equipos bélicos supuestamente usados por los militantes islamistas y varias habitaciones dentro de las instalaciones de la UNRWA empleadas por Hamas, el comandante declara: “Desafortunadamente, esto es lo que la UNRWA permite hacer a Hamas en sus instalaciones”.

El descubrimiento del túnel se llevó a cabo durante redadas que el Ejército ha llevado a cabo en las últimas dos semanas en las zonas de Shati y Tel al-Hawa en el norte de Gaza y en las que murieron unos 120 combatientes de Hamas y fueron destruidas 20 infraestructuras empleadas por el grupo.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/america/mundo/2024/02/10/israel-denuncio-que-hamas-utilizaba-la-sede-central-de-la-agencia-de-la-onu-para-los-refugiados-palestinos-en-gaza/