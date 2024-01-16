LOADING

Trump gana en Iowa con más del 50%; DeSantis, segundo, con 21%

Redacción
martes, enero 16, 2024
Trump lidera con 44.970 votos y un 50,8 %, mientras que DeSantis suma 18.858 votos y un 21,3 %
Tiempo de lectura: < 1 minuto

 

El expresidente estadounidense Donald Trump y precandidato a la Casa Blanca en 2024 está ganando los caucus de Iowa con algo más del 50 % de los votos, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, es segundo con un 21 %.

Estos son los resultados difundidos por el Partido Republicano de Iowa con más de 88.000 votos contados, lo que representa cerca del 80 % del escrutinio, según los medios.

Trump lidera con 44.970 votos y un 50,8 %, mientras que DeSantis suma 18.858 votos y un 21,3 %.

La tercera es la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley, con 17.021 votos y un 19,2 %.

El empresario Vivek Ramaswamy es cuarto con 6.768 votos y un 7,6 %.

En los caucus de Iowa se reparten 40 delegados, que de momento se llevarían 16 Trump, 4 DeSantis, 4 Haley y los otros 16 dependerán del resultado final. EFE

