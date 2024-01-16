LOADING

Tercer hijo del presidente Daniel Noboa nace en Miami

martes, enero 16, 2024
Fuentes cercanas a la primera dama, Lavinia Valbonesi, confirmaron el nacimiento de Furio, el tercer hijo del presidente Daniel Noboa, este 16 de enero
A las 07:00 de este 16 de enero de 2024 nació el tercer hijo del presidente Daniel Noboa, en Miami (Estados Unidos), confirmaron fuentes cercanas a la primera dama, Lavinia Valbonesi.

Es el segundo hijo de Noboa junto a Valbonesi, una influencer y modelo de Manabí, que ha llevado una activa agenda una vez que Noboa llegó a Carondelet.

El bebé fue llamado Furio, en honor al padre de Valbonesi, quien es un migrante italiano que se radicó en Galápagos.

Además de Furio, Noboa y Valbonesi tienen otro hijo llamado Álvaro, como el padre del mandatario ecuatoriano. Mientras que Noboa tiene una hija de una relación matrimoninal anterior llamada Luisa.

Valbonesi había señalado durante la campaña electoral que su hijo nacería en Carondelet, y luego confesó en sus redes sociales que había atravesado complicaciones en su embarazo.

“Este santuario tiene un pedacito de nuestro corazón. (…) Aquí vinimos durante la primera campaña política de Daniel”, escribió Valbonesi, en una de sus últimas publicaciones en Instagram, el pasado 7 de enero.

Por otra parte, aún no se ha informado si el presidente Noboa ha viajado a EE.UU. para acompañar a la primera dama.

 

Con información de Primicias

