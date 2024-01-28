Recorridos, cine y arte, parte de la agenda en los Museos de la Ciudad

domingo, enero 28, 2024

La Fundación Museos de la Ciudad presenta su agenda cultural, del 29 de enero al 4 de febrero: recorridos, cine y arte

La Fundación Museos de la Ciudad presenta su agenda cultural, del 29 de enero al 4 de febrero: recorridos, cine y arte. Las entradas se pueden adquirir en taquilla o en la tienda en línea de la Fundación Museos de la Ciudad, a través del siguiente enlace https://bit.ly/TiendaOnlineBole

Museo del Carmen Alto (MCA)

Recorrido especializado ‘Historias de comercio y resistencia: del siglo XX al siglo XXI’. Recorra dos museos con sus recientemente inauguradas propuestas expositivas, la nueva sala del siglo XX en el Museo de la Ciudad y un insospechado Belén en el Museo del Carmen Alto.

Fecha: viernes 2 de febrero y 09 de febrero de 2024

Hora: 15h00 a 16h30

Costo: actividad incluida con el pago de entrada al museo, USD 4 adultos y jóvenes, USD 2 estudiantes, niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad e infantes menores a 3 años gratis.

Presentación del libro ‘10 años del Museo del Carmen Alto’. El 5 de diciembre de 2023 el MCA cumplió 10 años de existencia como espacio cultural de Quito. Tras este tiempo de trabajo sostenido para la comunidad se presenta una publicación que recoge todo lo que se ha ido tejido en este lugar que tiene una interesante impronta histórica.

Fecha: sábado 03 de febrero de 2024

Hora: 11h00

Entrada libre

Una casa, un convento, un museo: 371 años de historia. Como parte de esta propuesta podrá presenciar cinco estampas cortas, contadas por mujeres de la vida cotidiana de la casa de Mariana de Jesús, las monjas Carmelitas Descalzas y el Museo.

Fecha: sábado 03 y domingo 04 de febrero de 2023

Horario: 15h00 y 15h30

Costo: USD 6

Compra de ticket: https://l1nq.com/WXtU8

Nos fugamos al Carmen Alto. Recorrido ‘Tejiendo hilos entre el Belén y nuestro barrio’. Dialogaremos sobre las problemáticas que enfrentan los habitantes para repensar realidades desde nuevas miradas que involucren lo comunitario, los cuidados, los derechos y la construcción de una ciudad más justa.

Fecha: de miércoles a viernes, del 07 al 29 de febrero de 2024

Horario: de 08h30 a 16h30, último ingreso 16h00.

Costo: actividad con reserva previa: USD 2 estudiantes, niños y niñas (por cada 10 estudiantes ingresa un docente gratis), USD 4 adultos. Adultos mayores, personas con discapacidad e infantes menores a 3 años gratis.

Más información y reservas al teléfono: 3813340, extensión 4005

Correo electrónico: [email protected]

Exposición Belén Carmelita: historias de comercio y resistencia. Esta edición es fruto de un trabajo de cocreación entre el Colectivo Mujeres de Frente y el MCA.

Fecha: de miércoles a domingo

Horario escolar (miércoles a viernes), de 08h30 a 16h30, último ingreso 15h30. Horarios fines de semana y feriados, de 09h30 a 17h30 (último ingreso 16h30)

Costo: USD 4 adultos y jóvenes, USD 2 estudiantes, niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad e infantes menores a 3 años gratis

Dirección: García Moreno y Rocafuerte (frente al arco de la Reina)

Museo de la Ciudad (MDC)

¿Qué cuenta la ciudad? Pasados que siguen presentes: Quito en el Siglo XX. Un recorrido especial por esta sala que pone en el centro los procesos colectivos autónomos que estos actores impulsaron para defender su derecho a la ciudad.

Fecha: de miércoles a domingo.

Horario: miércoles a viernes 14h:00 y 15h00, sábado y domingo 10h:00, 11h00, 12h00, 14h00 y 15h00

Costo: USD 4 adultos, USD 2 estudiantes (de 12 años en adelante), USD 2 niñas y niños (de 3 a 11 años). Personas mayores, personas con discapacidad e infantes (menores de 3 años) no pagan entrada.

Dirección: García Moreno y Rocafuerte (frente al arco de la Reina)

Yaku Parque Museo del Agua

Yaku a la carta: Recorridos mediados experienciales. Explore temáticas relacionadas a los páramos y humedales, su importancia para el ambiente y la humanidad; los miradores del museo, el barrio El Placer y su memoria; las plantas y aromas del museo.

Fecha: todos los sábados y el martes 13 de febrero de 2024

Hora: 11h30 y 14h30

Costo: USD 4 adultos, USD 2 estudiantes (de 12 años en adelante), USD 2 niñas y niños (de 3 a 11 años). Personas mayores, personas con discapacidad e infantes (menores de 3 años) no pagan entrada.

YakuCinema. En febrero se proyectará: ‘Mujeres de agua’ un documental sobre la dinámica en las lavanderías públicas y las historias que se tejen en estos espacios, contado desde la voz de sus protagonistas, mujeres lavanderas. Además, se proyectan varios capítulos de la serie documental ‘Páramos: donde nace la vida’, producción que visibiliza el valor de estos ecosistemas estratégicos en los que nace el agua dulce y que además retienen el dióxido de carbono en su subsuelo.

Fecha: Todos los domingos de febrero de 2024.

Hora: 11:30 y 14:30.

Costo: USD 4 adultos, USD 2 estudiantes (de 12 años en adelante), USD 2 niñas y niños (de 3 a 11 años). Personas mayores, personas con discapacidad e infantes (menores de 3 años) no pagan entrada.

Dirección: barrio el Placer Oe11-271 ingreso peatonal. Ingreso vehicular y peatonal por las calles Bolívar y Rocafuerte.

Museo Interactivo de Ciencia (MIC)

Presentación Convocatoria 1° Ciclo de Clubes de Ciencia 2024. Dirigido a niños, niñas, jóvenes y adultos para formar las ‘Legiones MIC’. En este espacio los asistentes disfrutarán de actividades mensuales donde desarrollarán su espíritu investigativo y creativo, para explorar el mundo de la ciencia potencializando el trabajo en equipo.

Fecha: del jueves 1 al jueves 29 de febrero de 2024

Inscripciones: https://forms.gle/BpzHJCZ3edK8DPKL6

Actividad gratuita

Mi-MIC ¡A explorar la ciencia! Los visitantes pueden participar de los recorridos especiales temáticos de fin de semana y feriado, los que adentrarán a los asistentes en el mágico mundo de la ciencia, la energía, los ecosistemas, la flora, la fauna.

Fecha: sábados, domingos y feriados

Horario: recorrido biológico a las 11h00, y recorrido de ciencia y tecnología a las 15h00

Costo: USD 4 adultos, USD 2 estudiantes, niños y niñas. Adultos mayores y personas con discapacidad ingreso gratuito.

Compra tickets en tienda online: https://bit.ly/3EfnJ71

Visite la exposición permanente ‘Excesivamente’. La nueva muestra del MIC, que, a través de diversos recursos lúdicos e interactivos, invita a reflexionar sobre hábitos de consumo y la necesidad de reconectarse con la naturaleza de manera diferente.

Fecha y horarios: de miércoles a viernes, de 08h00 a 16h00, último ingreso 15h00. Fines de semana y feriados de 09h00 a 17h00, último ingreso 16h00

Costo: actividad incluida con el pago de la entrada al museo, USD 4 adultos, USD 2 estudiantes, niños y niñas. Adultos mayores y personas con discapacidad ingreso gratuito.

Dirección: Calle Sincholagua S/N y Avenida Maldonado (Sector de Chimbacalle).

Centro de Arte Contemporáneo (CAC)

Experimente nuevas visiones en el CAC. Recorra las salas expositivas ‘Fisuras y Portales’, ‘BUAM’, ‘Formas más Bonitas de habitar el mundo’ y experimente a través de las diferentes perspectivas nuevas posibilidades de ver y entender del mundo.

Fecha: miércoles a domingo

Horarios: miércoles a viernes de 09h00 a 16h30. fines de semana y feriados de 10h00 a 17h30. último ingreso 45 minutos antes del cierre.

Entrada libre

Dirección: Montevideo y Luis Dávila (Antiguo Hospital Militar)

