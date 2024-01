lunes, enero 15, 2024

El gobierno nacional y todas sus entidades no pueden luchar solas, contra el terrorismo. Nos necesitan, nuestra ayuda y colaboración, es indispensable, seamos corresponsables del plan de lucha contra el terrorismo. Dejemos la indiferencia a un lado y seamos parte

Desde el miércoles 10 de enero se escucha en la radio, en la televisión, se lee en las redes sociales, “los buenos somos más”. No sé si como un estribillo, por la emoción del momento que estamos pasando, o porque de verdad lo sentimos en el alma. No lo sé.

Muchos años hemos vivido bajo un estado fallido, según mi criterio, puesto que la informalidad, el egoísmo, la corrupción, la ineficiencia han imperado en la sociedad. En un mundo así, la gestión eficiente, la atención a los vulnerables, la bondad, la modestia, el verdadero talento sólo conducen a la indiferencia y al olvido. No existe un compromiso, ni corresponsabilidad.

Por eso cuando escucho los buenos somos más, me pregunto ¿estamos listos para dejar de ser indiferentes, para comprometernos y ser corresponsables? Mario Benedetti me ayuda y me ilustra siempre, con sus refranes. En esta ocasión usó lo siguiente, “No siempre recibes lo que das, pero siempre das lo que eres y esa es tu esencia”. Entonces mi corazón, se alegraría al oír los buenos somos más, si es que está en nuestra esencia, si lo sentimos adentro.

Recuerdo que, durante mis años de docencia, planteé a los alumnos una pregunta ¿están siendo corresponsables de su aprendizaje? Obviamente la respuesta fue positiva. En ese foro académico, se planteó, como premisa, la eficiencia en el estudio como un engranaje de varias entidades que colaboran: familia, amigos, compañeros, novios, entidad laboral, disponibilidad de información, centro de estudios, docente, entre otros. Como el de una bicicleta o de una caja de cambios de un auto, por supuesto. Cada una de esos discos dentados, de diversos tamaños, funcionan cuando son requeridos, para facilitar que avancemos. Al mismo tiempo, ese engranaje necesita de un lubricante (dedicación responsable del estudiante) que suavice y proporcione efectividad al funcionamiento del todo, ergo los estudiantes acumulan conocimiento.

Así veo la propuesta del señor Presidente Noboa. El estado somos todos y somos un engranaje de entidades: Administración Pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía, Iglesia, Academia, Sector Empresarial, Sector Laboral, Sociedad Civil, en fin, todos. Cada entidad es un disco dentado qué debe funcionar bien, como un conjunto de discos (engranaje) qué apropiadamente lubricados, actúan con eficiencia cuando son requeridos, así avanzamos.

Ese lubricante indispensable es la participación responsable de todos los que hacemos esas entidades. Si lo hacemos así, estaremos apoyando el funcionamiento del todo, evitando la fricción excesiva, el desperdicio de recursos, facilitando la gestión y promoviendo la gobernabilidad.

En otras palabras, la participación responsable de cada uno, es el elemento que promueve las buenas relaciones y la coordinación adecuada entre las entidades del estado, para lograr los propósitos establecidos, así avanzamos. Es tan cierto que puede: reducir la fricción, pues elimina al máximo la superposición de funciones y los desacuerdos; aumenta la energía en la gestión, pues elimina el desperdicio de los recursos; y, mejora el funcionamiento general, pues posibilita la gobernabilidad. Así avanzaremos, a paso firme, en el desarrollo.

Cada uno de nosotros es un soldado en esta guerra. Nuestro rol personal está definido en conformidad con nuestra participación institucional en el Estado. Ésta participación responsable implica actuar, denunciar, colaborar, con las demás entidades. Nuestras armas y municiones son las denuncias de hechos anómalos. La autoridad competente actuará sobre la base de las denuncias y determinará la efectividad del hecho reportado. Amas a la patria, actúa responsablemente.

Recordemos que la historia está llena de casos resueltos por denuncias efectivas que facilitaron las soluciones en casos de terrorismo. No debemos callar, debemos actuar.

En 1969, el Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente Constitucional del Ecuador, pronunció este discurso,

“¿Queréis revolución? Hacedla primero en vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, esa es la revolución: amor al progreso y a la justicia, de todos los días, venciendo todos los obstáculos y todos los trabajos”.

Los buenos somos más no debe ser un eslogan, debe ser una decisión propia, una decisión coherente con el esfuerzo de los demás, con los que están luchando por nosotros. Si decidimos ser corresponsables y actuamos, porque amamos a nuestra patria y a nuestras familias, seremos un soldado más de esta guerra, pues deseamos bienestar para todos los ecuatorianos.

Recuerda, con nuestra participación responsable, en cada entidad, en cada acción, el país avanzará y vendrán días mejores.