‘La sociedad de la nieve’ se consagra como uno de los mayores éxitos de Netflix

jueves, enero 18, 2024

El largometraje está protagonizado por Enzo Vogrincic, Matías Recalt y Agustín Pardella

En un hito notable para la plataforma de streaming, La sociedad de la nieve (The Society of the Snow) se ha consolidado como uno de los mayores éxitos en la historia de Netflix tras su reciente estreno el 4 de enero. La película, que narra el impactante accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes en 1972, ha logrado posicionarse entre las diez películas de habla no inglesa más vistas en la plataforma.

En tan solo unos días, la película protagonizada por Enzo Vogrincic, Matías Recalt y Agustín Pardella ha cautivado a una audiencia masiva, acumulando más de 51 millones de visitas. Este impresionante éxito no solo sugiere un triunfo inmediato, sino que también apunta hacia la posibilidad de convertirse en una de las mejores películas de la historia de Netflix en los próximos meses. No obstante, a pesar de este logro, se encuentra en una posición inferior en el listado de éxitos debido a la presencia de Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front), una producción alemana que recibió múltiples premios de la Academia y BAFTA durante el año 2023.

Actualmente, la película de habla no inglesa más vista de la plataforma es Troll, una producción noruega de monstruos dirigida por Roar Uthaug (Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft), que ha acumulado 178 millones de horas vistas y 103 millones de visitas.

Con la dirección de J.A. Bayona, reconocido por su experiencia en películas catastróficas como Lo Imposible (The Impossible – 2012), basada en el caos del tsunami del océano Índico de 2004, La sociedad de la nieve retrata con crudeza y empatía una historia de supervivencia que conmovió al mundo entero.

El filme, preseleccionado como el representante de España en la categoría de Mejor película extranjera en los premios Óscar, está disponible para su visualización en Netflix.

Texto de Infobae

https://www.infobae.com/malditos-nerds/2024/01/18/netflix-la-sociedad-de-la-nieve-se-consagra-como-uno-de-los-mayores-exitos-de-la-plataforma/