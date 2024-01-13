Fuga en Guayaquil e incidentes en Machala y Cuenca se suman a la crisis carcelaria en Ecuador

sábado, enero 13, 2024

Nuevos episodios de violencia se registran en las cárceles de Ecuador.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La noche del 12 de enero y la madrugada del 13, se registraron nuevamente hechos violentos en las cárceles de Ecuador. Especialmente en la Penitenciaría del Litoral, cárcel de Turi y de Machala.

La primera alerta vino del complejo carcelario de Guayaquil, donde se habrían fugado seis privados de la libertad, alrededor de las 21:53.

Según un parte policial, los reos escaparon por la parte posterior. La Policía reportó el evento siete minutos más tarde y emprendieron un operativo en coordinación con Fuerzas Armadas.

Hasta las 08:00 de este sábado 13 de enero se conoce que dos personas fueron recapturadas. Por parte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no hubo ningún pronunciamiento al respecto, inicialmente informaron que fueron cinco los presos fugados, pero luego eliminaron la información del chat de prensa.

Moradores de los alrededores de la Penitenciaría del Litoral reportaron sonidos de detonaciones en el complejo carcelario.

Novedades en la cárcel del Turi y de Machala

Asimismo, los vecinos que viven cerca de las cárceles del Turi, en Cuenca, y de Machala, reportaron incidentes durante la madrugada. Escucharon detonaciones y golpes.

En redes sociales circularon videos de silbidos y gritos, que corresponderían a la cárcel del Turi.

Mientras que, de Machala, se escucharon gritos de pedidos de paz y detonaciones similares a una balacera.

Revise también: Ecuador bajo ataque: los habitantes de Shell, en Pastaza, rechazan proyecto para construir cárcel

Sobre estos eventos no hay ningún pronunciamiento oficial.

Desde el pasado 8 de enero de 2024, Ecuador vive un nuevo evento de crisis en las cárceles del país. Hay 170 personas secuestradas en siete centros penitenciarios del país. Este viernes, cinco rehenes más fueron liberados en la cárcel de Turi en Cuenca, y en Cañar