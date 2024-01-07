LOADING

Arrestados en Florida tres fugitivos acusados del asalto al Capitolio de EEUU

Redacción
domingo, enero 7, 2024
El FBI de Tampa, en la costa oeste de Florida, detalló que se trata de tres fugitivos que fueron detenidos en la madrugada de hoy en un rancho en Groveland, en el condado de Lake, del centro de Florida
Tiempo de lectura: < 1 minuto

 

Tres fugitivos acusados de participar en el asalto al Capitolio en Washington, que el sábado cumplió su tercer aniversario, fueron arrestados en Florida, informaron las autoridades.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) identificó a los sospechosos como Jonathan Daniel Pollock, su hermana Olivia Michele Pollock y Joseph Daniel Hutchinson III, quienes deberán presentarse en una corte federal de Ocala, en el centro de Florida, el próximo lunes.

Los hermanos Pollock habían evadido presentarse a las autoridades judiciales desde que fueron acusados de pertenecer a los cientos de asaltantes del Capitolio el 6 de enero de 2021 como parte de una turba instigada por el entonces presidente Donald Trump (2027-2021).

El FBI de Tampa, en la costa oeste de Florida, detalló que se trata de tres fugitivos que fueron detenidos en la madrugada de hoy en un rancho en Groveland, en el condado de Lake, del centro de Florida.

Jonathan Pollock enfrenta cargos de golpear a varios agentes durante el ataque al Capitolio en el que cientos de trumpistas buscaban detener la certificación electoral en la que el demócrata Joe Biden derrotó a Trump en 2020.

Más de 1.200 estadounidenses han sido acusados penalmente por sus supuestas acciones durante los disturbios y cientos han sido declarados culpables de delitos federales, según el Departamento de Justicia. EFE

1 Comments

  1. Mauricio merlos enero 24, 2024

    Pero al propio hostigador que mando atacar el Capitolio que es donald trump no a sido culpable de nada los Secuases de el estan presos menos el principal Donald trump nesecita hir a la Cacel

    Responder

Deja un comentario

