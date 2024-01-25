Alias ‘Gato Farfán’ fue extraditado a Estados Unidos

jueves, enero 25, 2024

Casi un año después de su detención, el ecuatoriano Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, fue extraditado desde Colombia hacia Estados Unidos. Autoridades colombianas confirmaron ese hecho este 25 de enero de 2024.

El año pasado se conoció que sobre él pesaba un pedido de extradición de la Corte del Distrito Sur de California, Estados Unidos. El Gobierno norteamericano lo señala por contribuir en las actividades ilícitas de carteles mexicanos.

Alias ‘Gato Farfán’ fue detenido en Pasto, Colombia, el 9 de febrero de 2023. El Comandante de Policía de Ecuador de ese entonces dijo que se lo considera como uno de los mayores narcotraficantes de la región.

Investigaciones policiales establecieron que Sánchez era cabecilla de un grupo de narcotráfico que enviaba cocaína de Colombia a Ecuador y luego hacia México. Lo acusaron de proveer toneladas de droga al Cartel de Sinaloa.

La captura del ‘Gato Farfán’ ocurrió luego de 18 meses de investigaciones entre la Dirección General de Investigación de la Policía Nacional de Ecuador y las direcciones de Inteligencia e Investigación de Colombia.

¿Quién es alias ‘Gato Farfán’?

El Departamento del Tesoro estadounidense lo señaló como uno de los «criminales de alto valor con conexiones internacionales en Ecuador, Colombia y Europa».

Según las investigaciones de las autoridades de ese país, el narcotraficante ecuatoriano se encargaba de planificar los traslados de cargamentos de sustancias ilegales desde Sudamérica hacia el norte del Continente y Europa.

Además, en Ecuador lo investigaban por supuestamente ser uno de los responsables de las masacres carcelarias.

