Vicepresidenta Verónica Abad se presentó en la Embajada de Ecuador en Tel Aviv

La Vicepresidencia informó que Abad se presentó en la Embajada de Ecuador. «Donde propenderá a nombre del pueblo ecuatoriano y junto a la comunidad internacional, sentar bases de paz entre los pueblos en conflicto en Oriente Medio», escribieron

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, llegó a Tel Aviv, en Israel, la tarde de este domingo 10 de diciembre del 2023, para cumplir con la asignación del presidente Daniel Noboa.

A través de un comunicado, la Vicepresidencia informó que Abad se presentó en la Embajada de Ecuador. «Donde propenderá a nombre del pueblo ecuatoriano y junto a la comunidad internacional, sentar bases de paz entre los pueblos en conflicto en Oriente Medio», escribieron.

La Vicepresidencia añadió que Abad «asumió la tarea de evitar una escalada de violencia en la zona de conflicto y de este modo tratar de prevenir una catástrofe humanitaria. Esto demuestra el compromiso del presidente Daniel Noboa en mantener una política internacional que da prioridad al diálogo y al respeto inalienable de los derechos humanos«.

Además, precisaron que todas las actividades que desempeñe la Abad en Tel Aviv serán comunicadas a través de los canales oficiales.

El viaje de la Vicepresidenta se inició el viernes 8 de diciembre, desde el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito; allí se despidió de sus familiares y amigos.